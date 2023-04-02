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2 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

İsveçliler Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanmasını istiyor

02 Nisan 2023, Pazar 19:19
İsveç'te yapılan ankette halkın çoğunluğunun Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını istediği ortaya çıktı.

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Sifo araştırma şirketinin gerçekleştirdiği ankette Kur'an-ı Kerim ve kutsal kitapların yakılmasının yasaklanmasını isteyen İsveçlilerin oranı yüzde 51’e yükseldi.

İfade özgürlüğü çerçevesinde kutsal kitapların yakılabilmesinden yana olanların oranı yüzde 34 çıktı, diğerleri ise görüş bildirmedi.

Sifo'dan yapılan açıklamada, anketin 14-16 Mart'ta rastgele seçilen bin 370 kişiyle yapıldığı bildirildi.

Irkçı Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu 88 milyon krona mal oldu

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, İsveç genelinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarının devlete 88 milyon krona (162,2 milyon lira) mal olduğu bildirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Paludan'ın son bir yıldaki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle İsveç hazinesinden ekstra 88 milyon kron çıktığı kaydedildi.

Paskalya olayları

Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping şehirleriyle başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılarak tahrip edilmişti.

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

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AA

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