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8 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsviçre 1 milyar dolarlık savaş malzemesi ihraç etti

07 Mart 2023, Salı 17:30
İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği, İsviçre şirketlerinin geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolar tutarında zırhlı araç, silah ile diğer askeri teçhizat ihraç ettiğini ve bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olduğunu bildirdi.

Sekreterlikten yapılan açıklamada, İsviçre şirketlerinin geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolar (955 milyon İsviçre frangı) tutarında zırhlı araç, silah ile diğer askeri teçhizat ihraç ettiği duyuruldu.

Açıklamada, bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olduğu aktarıldı.

İsviçre'nin savaş malzemesi ihracatının 2021'a kıyasla yüzde 29'luk artışla yaklaşık 227 milyon dolar (212 milyon İsviçre Frangı) arttığı bildirilen açıklamada, ana alıcı ülkelerin Katar, Danimarka, Almanya, Suudi Arabistan ve ABD olduğu belirtildi.

Açıklamada, temel ihracat ürünleri arasında yüzde 26,5 ile zırhlı araçların ve yüzde 24,8 ile mühimmat ve mühimmat bileşenlerinin olduğu vurgulandı.

Silah ihracatı, 2022'de İsviçre ekonomisinin yüzde 0,25'ini teşkil etti.

Bu rakamlar, İsviçre şirketlerinin savaş malzemesi ihracatında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Silah ihracatı rakamları, İsviçre'nin daha önce Ukrayna'ya silah tedarikini, dolaylı olarak da olsa, reddetmesi nedeniyle eleştirildiği bir zamanda açıklandı.

Almanya ve İspanya gibi ülkeler, Ukrayna'ya İsviçre'den satın aldıkları silah ve mühimmatı tedarik etmek istiyor. Ancak şimdiye kadar İsviçre hükûmeti, İsviçre'nin tarafsızlığını gerekçe göstererek izin vermedi.

İsviçre parlamentosu, bir süredir İsviçre silahlarının devredilmesine izin verebilecek bir düzenlemeyi tartışıyor.

İsviçre baskı altında

Ocakta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) ve diğer uluslararası organizasyonlarda "politikalarını yeniden gözden geçirmesi" için Bern yönetimi üzerinde baskının arttığı gözleniyor.

İsviçre, silahlarını satın alan ülkelerin onları yeniden ihraç etmek için izin istemesini şart koşuyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, tarafsızlık yasasının İsviçre silahlarının ihracatının yanı sıra, yeniden ihracatını da yasakladığını işaret etmişti.

Berset, bu maddenin ortak ülkelerle imzalanan sözleşmelerin bir parçası olduğunu da hatırlatmıştı.

AA

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