İsviçre Alpleri'nde "tüm zamanların rekor ocak ayı sıcaklığı" gözlemlendi

İsviçre basınındaki habere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Jura kantonundaki Delemont kasabasında termometreler, 1 Ocak'ta 20,9 dereceyi gösterdi, bu "İsviçre Alpleri'nin kuzeyinde tüm zamanların en yüksek ocak ayı sıcaklığı" olarak kayda geçti.

Alpler'in kuzeyinde bir önceki rekor ocak ayı sıcaklığı 19,4 derece ile 12 Ocak 1993'te Luzern kantonunda görülmüştü. İsviçre genelindeki en yüksek ocak ayı sıcaklığı da 2007'de 24 derece ile güneydeki Locarno ile 1944'te Lugona kantonlarında kayıtlara geçmişti. İsviçre Meteoroloji Enstitüsü, Delemont'daki rekor sıcaklığa güneybatıdan esen sıcak rüzgarlar ile Jura Dağları'ndan gelen kuru ve ılık, fön rüzgarı olarak da bilinen rüzgarların neden olduğunu açıkladı. Batı Avrupa'daki ılıman havanın, ABD'nin Florida eyaletinin doğusundaki Atlantik'ten gelen sıcak havadan kaynaklandığını belirten İsviçre Meteoroloji Enstitüsü, geçen sene de aynı durumun yaşandığını kaydetti. AA

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