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9 MART 2021 SALI - YIL: 52

İsviçre'deki skandal peçe referandumuna bir tepki de BM'den

09 Mart 2021, Salı 20:22
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, peçe yasağının seçmenlerin yüzde 51,2'lik oyuyla kabul edilmesine ilişkin soruyu cevapladı.

İsviçre'de peçe yasağı referandumla kabul edildi

 

Kadınların yüzlerini kapatmaya zorlanamayacağını belirten Shamdasani, bu çerçevede yapılan referanduma tepki gösterdi.

Shamdasani, "Kadınların ne giymesi gerektiğini belirlemek için yasanın kullanılması insan hakları açısından sorunludur ve bu, derin üzüntü verici." dedi.

Yüzü örtme konusundaki resmi yasağın kadınların dinlerini ve inançlarını açıklama özgürlüğünü kısıtlayacağını vurgulayan Shamdasani, bu yasağın kadınların insan hakları üzerinde daha geniş bir etkisi olacağı uyarısında bulundu.

Sözcü Shamdasani, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nden alıntı yaparak kadınların ne giyeceği konusundaki seçimi kısıtlama özgürlüğünün yalnızca "kamu güvenliğini, düzenini, sağlığını, töresini veya başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak için" gerekli sınırlamalara tabi olabileceğini belirtti.

Kadınların giyimine müdahale edilmesini eleştiren Shamdasani, "Yüz örtülerinin giyilmesinin güvenlik, sağlık veya başkalarının hakları için nasıl bir tehdit oluşturacağına dair muğlak gerekçeler, temel özgürlüklerin böylesine istilacı bir şekilde kısıtlanmasının meşru bir nedeni olarak kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Shamdasani, peçeyi yasaklamanın "daha fazla marjinalleşmeye ve kamusal yaşamdan dışlanmaya" yol açabileceğine dikkati çekti.

Peçe yasağının, Avrupa'daki Müslüman kadınlara yönelik halihazırda artan ayrımcılık, klişeleşme, düşmanlık ve hatta bazı durumlarda kıyafetleri nedeniyle fiziksel şiddeti bildirdikleri bir zamana denk gelmesine işaret eden Shamdasani, "İsviçre Federal Hükümeti'nin bu girişime karşı çıkmasını ve kabul edilebilir bir alternatif çözüm önermesini not ediyor ve takdir ediyoruz." diye konuştu.

Hükümet peçe yasağına karşı çıkmıştı

Aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) üyelerinin de bulunduğu "Egerkinger Komitee" adlı grubun öncülük ettiği inisiyatif ile pazar günü ülke genelinde peçe yasağı için referanduma gidilmişti.

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu, seçmenlere, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulunmuştu.

Hükümetin bu tavsiyesine rağmen halkın yüzde 51,2'si dün yapılan referandumda, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini desteklemişti.

İsviçre'de burka giyen yok, sadece 30 kişi nikap giyiyor

Luzern Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre, İsviçre'de burka kullanan Müslüman bulunmazken sadece 30 kişi nikap giyiyor.

Ülkede 2009'da yapılan referandum sonucu, halkın yüzde 57,5'i yeni minare yapımına karşı oy kullanmıştı.

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İsviçre'ye tepki: Demokrasi örtüsü, alta yatan yobazlığı (bağnazlığı) gizleyemez

BM Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Şahid, İsviçre'deki referandumda seçmenlerin, "Yüzü tamamen örtme yasağına evet" inisiyatifini kabul etmesini, "Demokrasi örtüsü, altta yatan yobazlığı gizleyemez." şeklinde nitelendirdi.

 

Birleşmiş Milletler (BM) Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed Şahid, Twitter'da, "Muslim Girl" adlı hesabın mesajını alıntılayarak İsviçre'de dün yapılan referandumda seçmenlerin, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini yüzde 51,2'lik oyla kabul etmesine ilişkin tepkisini dile getirdi.

 

İsviçreli seçmenlerin, din veya inanç özgürlüğünü ve kadınların ifade özgürlüğünü ihlal eden ve kadınlara karşı ayrımcılık yapan bir yasağa oy vermek için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesini seçtiklerine dikkati çeken Şahid, "Demokrasi örtüsü, alta yatan yobazlığı (bağnazlığı) gizleyemez." nitelendirmesinde bulundu.

Twitter'da 40 binden fazla takipçisi olan "Muslim Girl" adlı kullanıcı da "İsviçre, peçe (nikap) ve burkayı yasaklamak için oy verdi. Herkesin yüz maskesi taktığı bir salgının ortasındayız ama İsviçre, Müslüman kadınların dini nedenlerden dolayı yüzlerini örtmesini yasaklamaya karar verdi. Ey İsviçre, hoşgörüsüzlüğün belli oluyor." ifadelerini kulandı.

İsviçre Federal Konseyi ve Parlamentosu, seçmenlere, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini reddetme tavsiyesinde bulunmuştu.

Hükümetin bu tavsiyesine rağmen halkın yüzde 51,2'si dün yapılan referandumda, "Yüzü tamamen örtme (peçe) yasağına evet" inisiyatifini desteklemişti.

İsviçre'de burka giyen yok, sadece 30 kişi nikap giyiyor

Luzern Üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre, İsviçre'de burka kullanan Müslüman bulunmazken sadece 30 kişi nikap giyiyor.

Ülkede 2009'da yapılan referandum sonucu, halkın yüzde 57,5'i yeni minare yapımına karşı oy kullanmıştı.

AA

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