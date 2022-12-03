İsviçre'den BM'ye Filistinli Mülteciler için 42,8 milyon dolar yardım kararı

İsviçre hükümeti, Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler için Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) 40 milyon İsviçre frangı (42,8 milyon dolar) bağışta bulunacağını duyurdu.

İsviçre Federal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'nın 2023 ve 2024'te yıllık 20'şer milyon İsviçre frangı yardım alacağı bildirildi. Açıklamada, "Bu fonlarla İsviçre, insani kalkınma, yardım ve bölgenin istikrarına dair kararlılığını yinelemektedir." ifadesi kullanıldı. Suriye'de yaşayan Filistinli mültecilerin yüzde 96'sının UNRWA yardımlarına muhtaç olduğu ve Lübnan'daki mültecilerin yüzde 73'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı bilgisi paylaşılırken, "UNRWA, bölgede istikrarı sağlama adına kilit rol oynamaktadır." değerlendirmesi yapıldı. 1948'deki Filistin Savaşı sonrası ülkeden ayrılmak zorunda kalan mülteciler için 1949'da kurulan UNRWA, BM bünyesinde yalnızca tek bir bölgeden mültecilere yardım amaçlı varlık gösteren ilk ve tek kuruluş olarak biliniyor. Yaklaşık 5,6 milyon Filistinli mülteci, UNRWA'dan yardım alıyor. AA

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.