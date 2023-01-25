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26 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

İsviçre'den Rusya'ya yeni yaptırım kararları

25 Ocak 2023, Çarşamba 19:57
İsviçre Federal Konseyi, "Ukrayna'daki askeri saldırganlığını" gerekçe göstererek Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'nin (AB) son paketinde getirdiği önlemleri benimseyerek daha fazla yaptırım uygulama kararı aldı.

Federal Konseyin açıklamasında, "İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden askeri saldırıları ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve güvenliğini baltalayan eylemlerine yanıt amacıyla, AB'nin dokuzuncu yaptırım paketinde yer alan Rusya'ya yönelik önlemleri kabul etti." ifadesi yer aldı.

AB'nin Rusya'ya yönelik 16 Aralık 2022'de uygulamaya aldığı 9. yaptırım paketi, yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesini ve madencilik yatırımlarının yasaklanmasını kapsıyor. İsviçre'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları yürürlüğe girdi.

Buna ek olarak İsviçre'nin, havacılık ve uzay endüstrisi ile ilgili mallar üzerindeki ihracat yasağını, uçak ve insansız hava araçları motorlarını içerecek şekilde genişletmesi bekleniyor. Öte yandan İsviçre, Rus madencilik sektörüne de yeni yatırımları yasaklamayı planlıyor.

AB'nin üyesi olmayan İsviçre, ekonomik olarak komşularıyla uyumlu ilişkiler yürütüyor.

Geçen yıl şubat ayının sonunda, dönemin İsviçre Federasyonu Başkanı Ignazio Cassis, ülkesinin AB tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer yetkililere karşı Ukrayna'ya yönelik saldırı nedeniyle AB tarafından uygulanan mali yaptırımları benimsediğini açıklamıştı.

Öte yandan İsviçre Federal Parlamentosunda bir komite, İsviçre yapımı askeri malzemenin başka bir ülkeden Ukrayna'ya yeniden ihracını önleyen "yeniden ihracat yasağı"ndan feragat edilmesini önermişti.

Komiteden yapılan basın açıklamasında, "Komitenin çoğunluğu, İsviçre'nin Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlamak dahil Avrupa'nın güvenliğine daha fazla katkıda bulunması gerektiğine inanıyor." denilmişti.

AA

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