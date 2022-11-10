"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İsviçre: Rus casuslara karşı koymaya hazırız

10 Kasım 2022, Perşembe 10:40
İsviçre, Rus casusları topraklarından uzak tutmak için gerekirse harekete geçebileceği konusunda uyardı.

İsviçre Federal İstihbarat Servisinin yayımladığı tehdit değerlendirme raporunda, Batı ülkeleri ile Rusya-Çin arasında genişleyen büyük boşluğun casusluk faaliyetlerini artırdığı bildirildi.

Raporda, İsviçre'nin gerekirse Rus casusları topraklarından uzaklaştırmak için harekete geçebileceği belirtildi.

İsviçre'nin, Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları nedeniyle "kötüye giden" siyasi güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, Avrupa'da savunma ve güvenlik işbirliğinin İsviçre için daha önemli bir hale gelebileceği kaydedildi.

Raporda, "Cenevre, casusluk faaliyetleri için bir sıcak nokta olmaya devam ediyor" ifadesine yer verilerek, ülkede mevcut etnik ve dini azınlık üyelerinin, İsviçre Federal İstihbarat Servisi tarafından izlendiği ifade edildi.

AA

Okunma Sayısı: 37
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milanovic'ten Srebrenitsa Anneleri hakkında küstah sözler

    ABD - Florida'da OHAL ilan edildi

    Ghebreyesus: Kovid-19 ölümlerinde yüzde 90 düşüş var

    BM, tahıl koridoru için Rusya ile görüşecek

    'Her şey için savaşıyoruz'

    Dış politika savruluyor

    'Sonuçlar Cumhuriyetçiler ve Trump için kötü'

    İngiltere'de şimdi de hemşirelerden grev kararı

    Geriye tek kişi bıraktı: Twitter, Afrika ofisinin çalışanlarını işten çıkardı

    Okumanın ahirete faydası olmalı

    ABD - Georgia'da Senato seçimleri 2. tura kaldı

    Fransa’da Katarlı futbolcuları “terörist” olarak tasvir eden karikatüre büyük tepki

    Türkiye büyüse de gelir dağılımında eşitsizlik artıyor

    Beşiktaş, Serik Belediyespor'u eleyerek tur atladı

    Dr. Mehmet Öz, rakibini tebrik etti

    İstanbul, Kanal İstanbul’a ‘hayır’ dedi

    Basına bir darbe daha

    İlk ara tatil için son ders zili çalıyor

    “Siber zorbalığa karşı farkındalık” psikoeğitimi

    Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkarıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman dersleri
    Halil ELİTOK

    Hz. Ali’nin (r.a.) oğlu Hasan’a (r.a.) tavsiyeleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dolmabahçe’de neler oldu?
    Ahmet BATTAL

    Pencereyi açmanın sevabı
    Mikail YAPRAK

    Çocuktan duy gerçeği
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet dinin temelidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Doktorlar diyor ki...
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Şeytanın ilk vesvesesi “sonsuz hayat”
    Genel

    'Sonuçlar Cumhuriyetçiler ve Trump için kötü'
    Cevher İLHAN

    AKP ve ortağının HDP çarkı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.