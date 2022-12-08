İsviçre, sığınma talebi reddedilen ve intihar eden göçmen için yürüdü

Yunanistan'dan İsviçre'ye sığınma talebinde bulunmak için gelen bir Afgan göçmen, yerel mahkemenin sınır dışı edilmesine yönelik karar alması üzerine Cenevre'de intihar etti.

İsviçre devlet televizyonu RTS'de yer alan habere göre sığınma talebi için geçen yıl Cenevre'ye gelen 18 yaşındaki Alireza, bir süredir koruyucu bir ailenin yanında yaşıyor ve Fransızca öğreniyordu. Kısa sürede çevresiyle uyum sağlamasına rağmen Cenevre Mahkemesi, Alireza'nın sınır dışı edilerek Yunanistan'a geri gönderilmesi kararı aldı. Kararın ardından Alireza'nın 6 Aralık'ta intihar ettiği ortaya çıktı. İddialara göre Cenevre göç idaresi, Alireza'nın intihara eğilimli olduğuna dair doktorların uyarısını dikkate almadı. Cenevre'de protesto düzenlendi Afgan mültecinin intihar haberinin ardından Cenevre'nin Bel Air caddesinde binlerce kişi protesto düzenledi. Aralarında Afgan kökenlilerin de bulunduğu kalabalık, "Adalet istiyoruz" sloganlarıyla Cenevre Mahkemesinin aldığı karara tepki gösterdi. AA

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