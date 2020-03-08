"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İtalya alarmda: Ölü sayısı 366'ya yükseldi! - Modena cezaevinde isyan çıktı!

08 Mart 2020, Pazar 20:43
Avrupa'da yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı ve çok sayıda kişiye yayıldığı İtalya'da ölenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.

İtalya'da olağanüstü önlemler

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs ülkede devlet görevlileri arasında da yayılmaya devam ediyor.

Dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi. 

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Salvatore Farina'da Kovid-19'a rastlandığı, durumunun iyi olduğu ve konutunda kendini karantinada tuttuğu bildirildi.

Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio da yayımladığı video mesajında, kendisinde herhangi bir belirti olmamasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, kendisini evinde karantinaya aldığını ifade etti.

Modena cezaevinde isyan

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Kovid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı ve protestoların şiddetli bir hal aldığı, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Frosinone'deki cezaevinde de mahkumların aynı gerekçeyle ek önlem talep ettiği ve cezaevini çevreleyen duvarı aşmaya çalıştıkları kaydedildi. 

Protestoların, Kovid-19 nedeniyle aile görüşlerinin ve ziyaretlerinin iptal edilmesinden sonra başladığı aktarıldı.

Alitalia'dan Milano Malpensa'daki faaliyetlerini durdurma kararı

İtalya'nın bayrak taşıyıcı havayolu Alitalia da 9 Mart itibarıyla Milano'nun en büyük havalimanı Malpensa'daki tüm uçuş ve diğer faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Alitalia'nın kentin diğer havalimanı Linate'de sadece iç hat uçuşlarını gerçekleştirmeye devam edeceği, dış hat uçuşlarını ise başkent Roma çıkışlı sürdüreceği de bildirildi.

Papa, Pazar duasını canlı yayınla yaptı

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da pazar duasını alışılageldiği gibi çalışma ofisinin penceresine çıkarak yapmak yerine canlı yayınla gerçekleştirdi. Papa Franciscus, canlı yayında Aziz Petrus Meydanı'na toplananlara hitap etti.

Pazar duasında İdlib ve Koivd-19'dan etkilenenler için dua eden Papa, duasının son bölümünde pencereye çıkarak, meydandakileri selamladı.

Diğer yandan, İtalya'da virüsün yayılmasını önlemek için belli bölgelerde ilan edilen mücadele seferberliği kapsamında Vatikan Müzesi'nin de 3 Nisan'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, bu sabaha karşı virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği kırmızı bölge uygulamasının, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletileceği duyurulmuştu.

Ülkede, Kovid-19 bulaşanların sayısı son olarak 5 bin 883'e ulaşırken, bunlardan 233'ünün öldüğü açıklanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 375
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanlığın sınırı olmaz

    İstanbul 15 yılda depreme hazır olur

    Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi

    Meclis'te gündem ekonomi alanındaki "torba" kanun teklifi

    Mısır'da da Kovid-19 sebebiyle ilk ölüm yaşandı

    Galatasaray'ın galibiyet serisi Sivas'ta sonlandı

    İtalya alarmda: Ölü sayısı 366'ya yükseldi! - Modena cezaevinde isyan çıktı!

    Bulgaristan’da da koronavirüs alarmı: Kabine olağanüstü toplandı

    PKK'nın 'Karacadağ katliamı'nın acısı ilk günkü tazeliğini koruyor

    '5 terörist teslim oldu'

    Rize'de Mehmetçiğe anlamlı destek

    ''Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler"

    Trump ve Pence'in katıldığı toplantıda da ''Kovid-19'' gözlemlendi

    Middle East Eye: En az 20 prens daha tutuklandı

    Çin'de koronovirüse ilişkin son durum?

    21 ayda 4 teknik adam: Fenerbahçe kötü gidişi durduramıyor!

    Yunanistan'ın insanlık dışı sert müdahalesi sürüyor

    İtalya'da olağanüstü önlemler

    Savaş tamamen bitsin

    İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Kıyametin vakti kesin olarak bilinebilir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Koronavirüs’ten Dabbetül-Arz’a
    Genel

    İnsanlığın sınırı olmaz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir millet hukukunu bilmezse...
    Genel

    Korona virüsleri de mi tutuklayacaksınız?
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm’da her gün ‘kadınlar günü’dür
    Ali ATAÇ

    Yazının adını sen koy
    Mehmet KARA

    Birlik içinde olmamız gereken günler
    Sebahattin YAŞAR

    Cesur ve pervasız fıtratlar
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman unvânının verilmesi: (1892-93)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.