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17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

İtalya'da 30 yıldır aranan mafya elebaşı yakalandı

16 Ocak 2023, Pazartesi 18:30
İtalya'da uzun yıllardır aranan organize suç örgütü elebaşı Matteo Messina Denaro'nun bu sabah İtalyan güvenlik güçlerince Palermo kentinde yakalandığı bildirildi.

İtalyan Jandarması'ndan (Carabinieri) General Pasquale Angelosanto, yaptığı açıklamada, "Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, kaçak Matteo Messina Denaro'yu tedavi olmak üzere gittiği özel klinikte gözaltına almıştır." dedi.

İşlediği ve azmettirdiği cinayetler nedeniyle hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunan 60 yaşındaki Denaro'nun gözaltına alındıktan sonra gizli bir yere götürüldüğü belirtildi.

Ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda faaliyet gösteren "Cosa Nostra" isimli mafya grubunun büyük patronu olarak bilinen ve en çok arananlar listesinin başında gelen Denaro'nun yakalanması, İtalya'da büyük yankı oluşturdu.

Denaro'nun, mafyaya karşı mücadeleleriyle ülkede sembol haline gelen ancak 1992'de mafyanın hedefi olmaktan kurtulamayan ünlü yargıçlar Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino'ya yönelik suikastların yanı sıra çok sayıda cinayette rolünün olduğu, ayrıca yine mafyanın 1993'te gerçekleştirdiği Milano, Floransa ve Roma’daki bombalı saldırılarda sorumluluğunun bulunduğu basında çıkan haberler arasında yer aldı.

1993 yazında hapishaneden kaçan Denaro, Cosa Nostra'nın ünlü mafya elebaşı Salvatore (Toto) Riina'nın ardından bu gruba liderlik eden en önemli isim olarak biliniyordu.

Başbakan Meloni, Denaro’nun yakalanmasını "Zafer" olarak yorumladı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Denaro'nun yakalanmasından ötürü İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi ve jandarmayı tebrik ettiği bildirildi.

Başbakan Giorgia Meloni, mafya elebaşı Denaro'nun yakalanmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Mafya karşısında pes etmediğini gösteren devlet için büyük zafer." yorumunu yaptı.

Meloni, Denaro'nun bir diğer ünlü mafya elebaşı Salvatore (Toto) Riina'nın yakalanmasının yıl dönümü arifesinde yakalanarak adalete teslim edildiğini belirtti. Meloni, hükümetinin mafyayla mücadelesini aralıksız sürdüreceğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Denaro’nun yakalanmasıyla devletin mafyaya ağır bir darbe vurduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Piantedosi de Denaro'nun yakalanmasının tarihi bir olay olduğunu ve bu sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Matteo Messina Denaro'nun yakalanarak gözaltına alınması dolayısıyla güvenlik güçlerini tebrik etti.

İtalyan basını da "Babaların Babası" olarak tanımladığı Denaro’nun yakalanmasını "son dakika" gelişmesi olarak duyurdu.

AA

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