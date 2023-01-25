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25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İtalya'da akaryakıt istasyonu çalışanları grevde

25 Ocak 2023, Çarşamba 14:38
İtalya'da akaryakıt dağıtım şirketlerinin bağlı olduğu üç büyük sendika (FAIB-FEGICA-FIGISC), hükümeti protesto etmek amacıyla greve gitti.

FAIB-FEGICA-FIGISC sendikaları, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, yılbaşından itibaren akaryakıt fiyatlarında uygulanan indirimi kaldırmasını ve fiyatlardaki spekülasyonların önüne geçmek için şeffaflık sağlama hedefiyle gündeme getirdiği kararnameyi protesto amacı taşıyan grev, taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca dün akşam saatlerinden itibaren uygulanmaya başladı.

Sendikalar, kamuoyunda "yakıtta şeffaflık kararnamesi" olarak bilinen düzenlemeye, akaryakıt istasyonlarını tüketicilerle karşı karşıya getirdiği gerekçesiyle itiraz ediyordu.

Sendikaların geçen hafta 25-26 Ocak için ilan ettiği 48 saatlik grev öncesinde sanayi ve ekonomik kalkınmadan sorumlu "İşletmeler ve Made in Italy" Bakanı Adolfo Urso, dün akşam saatlerinde FAIB-FEGICA-FIGISC yöneticileriyle grevi önlemek amacıyla bir görüşme daha gerçekleştirdi.

Hükümetle sendikalar arasındaki bu toplantı sonucunda FAIB Sendikası, Bakan Urso'nun açılımlarını olumlu bulduğunu belirterek, kendisine bağlı dağıtım istasyonlarında grevi 24 saate indirdi.

FEGICA-FIGISC yetkilileri ise basına yaptıkları açıklamada, Bakan Urso'nun çabalarını takdir ettiklerini ancak hükümetten gerekli somut yanıtları alamadıklarını, bu nedenle de grevin daha önce ilan edildiği gibi 48 saat süreceğini kaydetti.

Grev başlamadan önce akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu

Ülke genelinde otomobillerine akaryakıt almak isteyen araç sahipleri, grev başlamadan depolarını doldurmak için istasyonlar önünde kuyruk oluşturdu.

Başkent Roma ile Milano kentinde özellikle iş çıkışı saatinde benzin istasyonlarında araç yoğunluğunun arttığı gözlendi.

Milano'nun güneyindeki benzin istasyonunda aracının deposunu dolduran Andres, özel şoförlük yaptığını ve bu nedenle sürekli araç kullandığını, benzin fiyatlarındaki artışın hissedilir düzeyde olduğuna dikkati çekti.

Andres, "Depoyu doldurmak için haftalık ortalama 300-400 avro ödüyorum. Daha önce 2 haftada bir 400 avro civarında ödüyordum." dedi.

Moldovalı tır şoförü Sergej de grev başlamadan deposunu doldurmak için akaryakıt istasyonuna geldiğini ifade ederek, "Grev var ama biz çalışmak durumundayız. Mazot da çok pahalı, şehirde litre başına 2 avro civarında, şehir dışında ise 2,5 avroyu buluyor. Şehir dışındaki istasyonlarda 70-80 sent artmış durumda. Her gün 150-200 litre yakıyorum. 300-400 avro günde sadece mazota gidiyor. Sadece benzinciler kazanıyor aslında biz onlara çalışıyor gibiyiz." diye konuştu.

Benzin 1,84, motorin 1,89 avro

İtalya'da bu hafta başında açıklanan ortalama fiyatlarda litre başına benzin 1,84 avro (pompa servis fiyatı 1,98 avro), motorin ise 1,89 avro (pompa servis fiyatı 2,02 avro) olmuştu.

Ülkede 2022'de görevde olan Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümeti, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle yükselen benzin fiyatlarında ÖTV indirimine gitmiş, fiyatları yaklaşık 20 sent düşürmüştü.

İtalya'da Eylül 2022'deki seçimlerin ardından göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti ise spekülasyonlar nedeniyle arttığını belirttiği akaryakıt fiyatlarındaki 20 sentlik indirimi yılbaşından itibaren kaldırmıştı.

AA

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