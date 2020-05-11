İtalya’da binlerce çocuk gıda yardımına muhtaç

İtalya’da koronavirüs salgınının ekonomik sonuçları ve kısıtlayıcı tedbirler dolayısıyla 700 bin çocuğun gıda yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

BBC’deki habere göre İtalya ziraatçılar derneği Coldiretti tarafından yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını kaynaklı ekonomik sıkıntıların yanı sıra okulların kapatılması da çocukların gıdaya erişimini zorlaştırdı. Dernek, okul yemekhanelerinin ihtiyaç sahibi çocuklar için gıdaya erişim garantisi teşkil ettiğini vurguladı. Açıklamada “Süt içmek ya da yemek yemek için yardıma ihtiyaç duyan 15 yaş altı çocuk sayısı 700 bine çıktı” denildi. Coldiretti’ye göre, gıda yardımı için başvuranlar arasında “daha önce hiç bu durumda bulunmamış kişi ve aileler de yer alıyor.”

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