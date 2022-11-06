İtalya’da binlerce kişi “barış” için yürüdü

İtalya’nın başkent Roma’da binlerce kişi “barış” ve “savaşa hayır” sloganlarıyla yürüdü.

Ülkenin önde gelen işçi sendikaları, farklı kesimlerden sivil toplum kuruluşları ve Katolik kuruluşların organizasyonuyla Roma’da “Barış için Avrupa” sloganıyla büyük yürüyüş ve miting düzenlendi. Başkentin işlek meydanlarından Repubblica’da başlayan yürüyüş, San Giovanni meydanındaki mitingle son buldu. Organizatörlere göre, 100 binden fazla kişinin katıldığı yürüyüş sonrasında San Giovanni Meydanı’nda düzenlenen mitingde de barış çağrısı yapıldı. Mitingdeki konuşmalarda da Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın 8. ayına girdiğine dikkat çekilerek, Rusya’nın saldırganlığı kınandı. Ukrayna’ya dayanışmalarının dile getirildiği mitingde, barış önerilerine açık olunması çağrısında bulunuldu. AA

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