"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı bini geçti

22 Ağustos 2020, Cumartesi 21:05
İtalya’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan kişi sayısı 1071 oldu.

İtalya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınına ilişkin son verileri açıkladı. 

Ülkede son dönemde artış trendinde olan günlük vaka sayısı, 12 Mayıs’tan bu yana ilk kez binin üzerine çıktı.

Bugün açıklanan 1071 yeni vakayla ülke genelinde Kovid-19 bulaşanların sayısı 258 bin 136'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 35 bin 430'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 243 artarak 205 bin 203 oldu.

Bu arada, Yüksek Sağlık Enstitüsü, son iki haftada vakaların yaş ortalamasının 32'ye kadar düştüğünü bildirdi.

Okullar, 14 Eylül'de açılacak

Ülkede vaka sayısındaki artış trendi, yerel yöneticileri de sıkı tedbirlere dönülmesi konusunda ikiye böldü.

Güneydeki Campania’nın bölgesel yönetim başkanı Vincenzo De Luca, ay sonunda durumu değerlendireceklerini, vakaların artmaya devam etmesi halinde bölgelerini giriş-çıkışlara kapatacaklarının sinyalini verdi.

Kuzeydeki Emilia-Romagna’nın bölgesel yönetim başkanı Stefano Bonaccini de ülkede yeni vakaların yükseldiğini ancak bunun, bölgeler arası seyahate kısıtlama getirecek düzeyde olmadığını savundu.

Öte yandan, Eğitim Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamayla ilk ve orta dereceli okulların 14 Eylül'de açılacağını duyurdu.

AA

Etiketler: İtalya, koronavirüs
Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Harem-i Şerif’e sık gelin'

    Koronavirüs salgınında son 24 saat

    Ağrı Dağı çöp yığınına döndü

    İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı bini geçti

    Türkiye'de 1309 kişiye daha Kovid-19 tanısı kondu

    Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı ile görüştü

    Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına pazartesi başlayacak

    İran Havacılık Kurumundan 'tazminat' açıklaması

    Almanya'da koronavirüs vaka sayısı son dört ayın zirvesinde

    Ruhani, koronavirüs salgınındaki durumu İran-Irak savaşına benzetti

    AB, Libya'daki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

    Lukaşenko'dan 'En sert önlemler alınsın' talimatı

    İkinci el cep telefonu satışında yeni dönem başladı

    YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ile görüştü

    Biden'dan 'koronavirüsle mücadele' açıklaması

    Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini aştı

    Süleyman Soylu'dan 'Fay Yasası' açıklaması

    Fabrikada çalışan 155 işçiden 43'ü koronavirüse yakalandı

    Kaliforniya'da yangın çıktı: 100 bin kişi tahliye ediliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dehşetli fitneyi söndürmek için
    Ahmet BATTAL

    Türkiye’nin serçe parmağı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Zehra Dülek’in azmi
    Ali FERŞADOĞLU

    Sıkıntısız hicret de, hizmet de yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Eğitimde kayıp büyük
    Emin Fırat

    Musîbetlerden alınan ders
    Risale-i Nur'dan

    Zemin yüzünde umûmî bir rahmet ve kerem var
    H. Muharrem OKUR

    Hizmet sahamız genişliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.