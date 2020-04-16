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İtalya'da iki aydır süren Kovid-19 salgınında son durum?

16 Nisan 2020, Perşembe 22:54
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 22 bin 170'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. 

Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 106 bin 607’ye ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 168 bin 941’e çıktığını bildirdi. 

İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 702’lik artışla 40 bin 164’e çıktığını ifade eden Borrelli, ölü sayısının ise 525 artarak 22 bin 170’e yükseldiğini belirtti. Borrelli, 1189 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiğini vurguladı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü anlatan Borrelli, dün 3 bin 79 olan sayının bugün 2 bin 936’ya gerilediğine işaret etti. Yoğun bakımdakilerin sayısı 20 Mart’tan bu yana ilk kez 3 binin altına düştü. 

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Prof. Silvio Brusaferro da verilerde bir süredir gözlemledikleri düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtti. 

Sivil Savunma’nın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 178 bin 403 test yapıldı. 

Ülkede en fazla ölü ve vaka sayısının olduğu Lombardiya Bölgesi’nde bugün 231 ölüm kaydedildi. 

Bu arada, Kovid-19’la mücadelede ilk sırada yer alan sağlık çalışanlarından da ölüm haberi gelmeye devam ediyor. İtalyan Tabipler Birliğinin açıkladığı son bilgiye göre, ölen doktor sayısı 127’ye, hemşire sayısı da 11’e çıktı. 

Öte yandan, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Bu virüsü yeneceğiz. Virüsün yol açtığı zararlar göz önüne alındığında buna karşı geliştirilen aşının herkes için zorunlu olacağına dair şüphem yok." ifadelerini kullandı. 

Ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik tartışmalar

Ülkede ekonomik faaliyetlerin nasıl başlayacağına yönelik tartışmalar da sürüyor. Hükümet kademeli başlamayı öngörürken, bazı bölgelerden 4 Mayıs'ta sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla topyekun açılış talepleri geliyor. 

Lombardiya Bölgesel Yönetimi’nin dün duyurduğu sosyal mesafe, zorunlu maske kullanımı gibi koşullarla 4 Mayıs’ta üretimin kademeli olarak yeniden başlaması ve ekonominin harekete geçirilmesi önerisine Veneto Bölgesi’nden destek geldi. 

Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia, Lombardiya’nın çıkışının haklı olduğunu ifade ederek, "Bugünün teması ya son Kovid-19 vakasına dek her şeyi kapalı tutup, ekonomiyi öldürmek ya da Vuhan örneğinde olduğu gibi virüsle yaşamayı öğrenmek." dedi. 

Hükümetin, ölü ve vaka sayısının halen diğer yerlere göre yüksek seyrettiği bu bölgelerden gelen taleplere mesafeli olduğu belirtildi.

AA

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