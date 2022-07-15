İtalya’da kuraklık tarımı zorluyor

Son 70 yılın en şiddetli kuraklığıyla karşı karşıya olan İtalya’da tarım sektörü susuzluk nedeniyle zor günler yaşıyor.

İtalya’da bu yıl yağışların düşük seyretmesi ve yaz sıcaklarının da mayıs ortasından itibaren etkili olmasıyla baş gösteren kuraklık, ülkenin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Kuraklığın en çok vurduğu yer olan ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde durum endişe verici boyutta. Ülkenin en büyük ve en uzun nehri Po’nun su seviyesindeki düşüklük, tarımsal üretim üzerindeki etkilerini göstermeye başlamış durumda. İtalya Ziraatçiler Derneğinin tahminlerine göre, Po Nehri’ndeki kuraklık, tarımsal üretimde 3 milyar avroluk zarara yol açacak. AA

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