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7 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İtalya'da ölü sayısı 30 bine yaklaştı

06 Mayıs 2020, Çarşamba 22:11
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 369 artarak, 29 bin 684’e yükseldi.

Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, 6 bin 939'luk rekor düşüşle 91 bin 528’e geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 214 bin 457 oldu. 

İyileşenlerin sayısı bugün 8 bin 14’lük artışla 93 bin 245’e çıktı. Sivil Savunma kaynakları, günlük iyileşen sayısının bugün yüksek olmasının bir nedeninin de önceki günlerde sayılamayanların eklenmesi olduğunu aktardı. 

Son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 369 daha artarak, 29 bin 684’e çıktı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1427 olan sayı bugün 1333’e düştü. 

Ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 310 bin 929 test yapıldı. 

Ülkede bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya günlük ölü sayısında yine en çok kaybın yaşandığı yer olarak öne çıktı. Bölgede son 24 saatte ölenlerin sayısı 222 oldu. 

2. Aşama’da yayılma eğrisinin nasıl gittiği gelecek hafta belli olacak

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, hafta başında başlayan "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak anılan 2. Aşama’da salgın eğrisinin nasıl gittiğini, yayılmanın artıp artmadığını gelecek haftaki verilerle anlayabileceklerini kaydetti.

Başbakan Giuseppe Conte de Il Fatto Quotidiano gazetesine verdiği demeçte, İtalyanların bu dönemde kurallara uyarak sorumlu davranış gösterdiğini belirterek, "Bu, salgın eğrisinin kontrol altında kalacağını ummamı sağlıyor. Yalnız, bu virüs görünmez bir kötülük ve tahminde bulunmak riskli. Bilim insanları dahi tahminde bulunmakta güçlük çekiyor." ifadelerini kullandı. 

Conte, salgına ilişkin verilerin düşmesi durumunda bazı sektörlerde öngörülen açılış tarihlerini öne çekebileceklerini bildirdi. 

Başbakan Conte, salgın eğrisinin kontrol altında kalacağına güvendiğini ifade ederek, "Belki önceki döneme göre daha dikkatli olmak koşuluyla denize, dağa, tepelere gidebileceğiz. Bu durumda ağır şekilde etkilenen turizm sektörüne yardım etmek güzel olacak ki, bütün İtalyanlar yaz tatillerini İtalya’da geçirecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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