"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İtalya'da ölü sayısı sayısı 29 bin 315'e yükseldi

05 Mayıs 2020, Salı 22:30
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.

Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1513 düşüşle 98 bin 467'ye geriledi. 

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 213 bin 13 oldu. 

İyileşenlerin sayısı 2 bin 352 artarak 85 bin 231’e çıktı. 

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi. 

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü ve dün 1479 olan sayı bugün 1427'ye geriledi. 

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 246 bin 666 test yapıldı. 

Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya’da son 24 saatte ölenlerin sayısı 95 oldu. 

Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, bugün Senatonun Turizm-Ticaret-Endüstri Komisyonunda yaptığı açıklamada, ülkede turizm sektörünün kriz ötesinde bir durum yaşadığını, sektörün diz çöktüğünü ve bir süre daha bu durumdan etkilenmeye devam edeceğini aktardı. 

Bakan, turizm sektörü için olağanüstü somut müdahalelerde bulunmaları gerektiğini ifade etti. 

AA

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UCM'den BMGK'ye Hafter uyarısı: Endişeyle takip ediyoruz

    İbretlik itiraf

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    'Çin, kasten ortaya çıkarmadı'

    Filistin'de mukaddesata tehdit

    Trafik cezaları caydırıcı olmalı

    'Dış kaynak bulamazsak işimiz zor'

    Helalleşmeyi unuttuk

    Karantina umut ve huzur getirecek

    Siyaset yenilenmeli

    AYM, infaz paketini inceleyecek

    Çocuk mahpuslar tahliye edilmeli

    Gerd Müller: Yunanistan’daki sığınmacı kamplarındaki durum utanç verici

    'Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak'

    Bakan Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var

    Bilim insanlarından önemli uyarı!

    ABD'de ölü sayısı 69 bin 974’e yükseldi

    Nisan ayında 220 işçi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İbretlik itiraf
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnfazda indirim derken bindirim
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetin izdüşümü Vakıa Sûresi’nde
    Faruk ÇAKIR

    Adalet çağrısı duyulsun
    Ali FERŞADOĞLU

    Kıyametin kopmasına biraz daha var galiba!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hz. Hatice’den mesaj var!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklına on bir katkı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset ve demokratlık (1)
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’daki duâlar, ihlâs ile inşaallah makbuldür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.