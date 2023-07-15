"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İtalya'da sıcaklık sebebiyle "kırmızı" alarm!

15 Temmuz 2023, Cumartesi 13:07
İtalya’da hava sıcaklıklarının hafta sonu rekor seviyelere ulaşabileceği tahminleri doğrultusunda yarın için 15, pazar günü için ise 16 kentte "kırmızı" alarm verildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede hafta başından beri etkili olan aşırı sıcak havanın, meteorolojik veriler doğrultusunda hafta sonu etkisini daha da artıracağına dikkat çekildi.

Açıklamada, cumartesi günü için 15 ve pazar günü için 16 kentte "kırmızı" alarm verildiği bildirildi.

"Kırmızı" kodla alarm verilen kentler arasında başkent Roma'nın yanı sıra Bolonya, Floransa, Katanya, Kampobasso, Bari, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Viterbo, Cagliari, Civitavecchia ve Messina yer alırken, pazar günü için bu kentlere Palermo'nun da eklendiği kaydedildi.

Açıklamada, aşırı sıcakların sadece yaşlılar, klinik açıdan savunmasız kişiler ve çocuklar için değil tüm halk için bir tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

Haberde, hafta sonu boyunca hava sıcaklıklarının ortalamanın 12 derece üzerinde seyredeceği bilgisi paylaşıldı.

Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor

Aşırı sıcakların etkisini gösterdiği Roma’da da gün içerisinde tarihi kenti gezmeye gelen turistlerin ve işlerine gidip gelen Romalıların, sıcak hava nedeniyle zorlandığı görüldü.

Roma'da hava sıcaklıklarının yarın 37 derece olacağı, 18 Temmuz Salı günü ise 43 dereceye ulaşarak rekor kırmasının beklendiği de basına yansıdı.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) dün açıkladığı verilere göre, Avrupa'nın bu haftadan itibaren bunaltıcı sıcakların etkisine girmesi beklenirken, İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu arada Nature Medicine dergisinin hafta başında yayımladığı çalışmasında, İtalya’da 2022 yazında aşırı sıcaklar nedeniyle tahmini olarak 18 binden fazla kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

AA

Okunma Sayısı: 368
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trakya'da 48 kişiyi sıcak çarptı

    İtalya'da sıcaklık sebebiyle "kırmızı" alarm!

    BM: Dünya, Akdeniz'deki çocuk ölümlerini kasıtlı olarak görmezden geliyor

    İsrail vatandaşı Filistinliler, silahlı suç oranlarının artmasını protesto etti

    Sivas'ta taksi ile kamyon çarpıştı: 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı

    İsveç İslam Federasyonu: Tevrat ve İncil yakılmasına izin verilmesini kınıyoruz

    Milas-Bodrum Havalimanı yolundaki yangın kontrol altında - 'Yarım saatte 37 hektarlık alan yandı'

    İktidar kemer sıkmamak için milletin boğazını sıkıyor

    Afla beyaz sayfa açılır

    Kızılay’ın kârlı kan geliri

    Emekliler açlığa mahkum edildi

    Dövizdeki artış üreticiyi zorda bırakıyor

    Sıcaklarla gelen hastalık uyarısı

    Barajlarda buharlaşma tehlikesi

    İsveç’te Kur'an okuma eylemi

    İnsanlar ölüyor, aklımızı başımıza toplamalıyız

    Dijital dünyada tehlike çanları

    Erbil'de 45 dereceyi aşan sıcaklar Suriyeli sığınmacıları zorluyor

    “Paralı asker şirketi Wagner yok. Bir grup var ama yasal olarak yok.”

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalizmi tahkim projesi: 15-20 Temmuz
    Risale-i Nur'dan

    Aldatmalar dağılacak, hakikat çıkacak inşaallah
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Bayram ilân edilen ikinci ihtilâl
    Genel

    BAŞYAZI
    Ahmet BATTAL

    Sevad-ı azama seçimde tabi olmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Milli birlik zıt hareketle mi sağlanır!?
    Genel

    İktidar kemer sıkmamak için milletin boğazını sıkıyor
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı beslenmenin engelleri - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.