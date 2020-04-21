İtalya'da son 24 saatte 534 ölüm

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi.

İtalya'da bugün tam 2 ayını dolduran Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısında dün başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü belirtilerek, 528 düşüşle 107 bin 709'a gerilediği bildirildi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 183 bin 957 oldu.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 bin 723 rekor artışla 51 bin 600'e, ölenlerin sayısının da 534 artarak 24 bin 648'e yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 2 bin 573 olan sayının bugün 2 bin 471'e gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 450 bin 150 test yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Başbakan Conte'den AB'ye mesaj

Başbakan Giuseppe Conte, parlamentoda yaptığı konuşmada, yakında yapılacak AB Konseyi toplantısına da değindi.

Conte, "Bir sonraki AB Konseyi toplantısının Kovid-19'un ekonomideki etkilerine yönelik mücadelede belirleyici olacağını düşünmüyorum ama ben mantıklı bir yön vermek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Avrupa'nın yönetemeyeceği bir riskle karşı karşıya kalmaması için erken harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Conte, "Ortak evi, büyük ekonomilerle rekabet edebilmesi için güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Hükümetin şu ana kadar ayırdığı kaynakların yeterli olmadığının farkında olduklarını dile getiren Conte, kısa süre içinde en az 50 milyar avroluk yeni bir teşvik paketini parlamento onayına sunacaklarını açıkladı.

Başbakan Conte, 4 Mayıs'ta geçmeye hazırlandıkları virüsle birlikte yaşayacakları ikinci aşamaya dair ipuçları da verdi.

Conte, 2. aşamanın çerçevesini 5 maddede şöyle sıraladı:

"Sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı, virüsle mücadelede bölgesel sağlık ağının kuvvetlendirilmesi ile bakımevlerine özel önem verilmesi, Kovid-19 hastanelerinin yaygınlaştırılması ve sağlık tesislerinde bulaşma riskinin düşürülmesi, Kovid-19 testleri ile antikor tespiti için yapılan serolojik testlerin doğru kullanımı ve yeni teknolojilerin kullanımıyla şüpheli temasların harita üzerine yansıtılmasının güçlendirilmesi."