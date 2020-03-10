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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

İtalya'da topyekun karantina

10 Mart 2020, Salı 13:44
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, İtalya’da kısa sürede yayılarak, ülke genelinde topyekun karantina koşullarının uygulanmasına yol açtı.

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümlerinde, salgının ilk ortaya çıktığı Çin’in ardından ikinci sırada bulunuyor.

 

Ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesel yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera’nın 21 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Kovid-19’a bölgelerinde 6 kişide rastlandığını duyurması, dikkatleri bu bölgeye çekti.

Aynı gün Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın da virüsün yayıldığı kişi sayısının arttığını, ayrıca kuzeydeki 10 beldede virüse yönelik ilk kısıtlayıcı önlemlerin devreye alındığını açıklaması, İtalya için adeta bambaşka bir dönemin habercisi oldu.

İtalya’da Kovid-19 vakalarındaki artış, 21 Şubat’tan bugüne kadar hep yukarı yönlü grafik çizerken, ölü sayılarındaki artış ara ara gerileme eğilimi gösterse de genel olarak yükseldi.

Virüsün bulaştığı kişi sayısı son günlerde arttı

Ülkede koronavirüs bulaşanların toplam sayısı özellikle son günlerde hızla arttı.

Sivil Savunmanın dün açıkladığı verilere göre, İtalya'daki Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı, 8 Mart'ta 7 bin 375 iken 9 Mart'ta 1797 artışla 9 bin 172 oldu. Bu fark, şu ana kadar kaydedilen en yüksek artış oldu.

Özellikle son günlerde ölümlerin üç haneli sayılara dayanması ve vaka sayısının hızla artması hükümeti, bölgeselden ziyade ulusal çapta önlemler almaya itti.

Kararnameler

Başbakan Conte, ülkesinin içinden geçtiği bu krize ilk zamanlarda bölgesel önlemlerle çare arasa da daha önce çıkardığı 4 kararnamenin etkisinin görülmemesi üzerine dün akşam ulusal boyutta daha sert kurallar içeren bir kararname daha yayımladı. 

Conte, şubat ortalarında koronavirüs salgınının başladığı İtalya'da 22 Şubat’ta ilk karantina alanlarını belirleyen kararnameyi çıkarttı.

Kovid-19'un yarattığı ekonomik zararı telafiye yönelik 28 Şubat'ta bir kararname yayımlayan Conte, 4 Mart'ta ise virüsün yayılmasını önlemeye dönük temizlik kuralları ile toplum içinde dikkat edilmesi gerekenleri belirleyen, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteleri mart ortasına kadar tatil eden, Serie A futbol maçlarının 3 Nisan’a kadar seyircisiz oynanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Başbakan Conte, aldığı önlemlerin sahada sonuç vermemesi üzerine 8 Mart'ta erken saatlerde Lombariya Bölgesi ve 14 ili bütünüyle karantinaya alan yeni kararnameyi imzaladı.

Giuseppe Conte, son olarak dün akşam, Lombardiya ve 14 il için aldığı önlemlerin bütün ülkeye genişletilmesine yönelik beşinci kararnamesini yayımladı.

Kovid-19 görülen ünlü simalar

Hızla yayılan koronavirüs, ülkenin tanınmış isimlerine de sıçradı.

İtalya’da hükümette iktidarın ortağı konumundaki merkez soldan Demokratik Parti’nin lideri aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti cumartesi günü yaptığı açıklamayla, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Zingaretti'nin ardından pazar günü İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı General Salvatore Farina’da yeni tip koronavirüse rastlandığı bildirildi.

Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanı Alberto Cirio da pazar günü yayımladığı görüntülü mesajında, kendisinde herhangi bir belirti olmamasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayarak, evinde karantina altında olduğunu ifade etti.

Kovid-19'un ilk ve yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi’ndeki Lodi kenti Valisi Marcello Cardona'ya da önceki gün yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı basına yansımıştı. 

AA

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