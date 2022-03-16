İtalya'da vakalar yeniden artmaya başladı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 587 bin 15 testte 85 bin 288 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece en son 9 Şubat’ta 81 bin 367 ile 80 binin eşiğinin üzerinde kaydedilen günlük vaka sayısı, o tarihten beri ilk kez bu denli yüksek çıktı.

Salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 13 milyon 489 bin 319'a ulaştı. Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı, 1 milyon 36 bin 124 olarak kaydedildi. İtalya'da son 24 saatte virüsten ölenlerin sayısı ise 180 artarak 157 bin 177'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 53 bin 349 artışla, 12 milyon 296 bin 18'e ulaştı. Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 135 milyon 165 bin 298 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 48 milyon 412 bin 500 oldu. İtalya’da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 89,6’yı buldu. Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 38 milyon 243 bin 667 hatırlatıcı doz uygulandı. AA

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