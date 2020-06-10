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10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İtalya'da yakınları ölenlerden yetkililere suç duyurusu

10 Haziran 2020, Çarşamba 22:35
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği kuzeydeki Lombardiya bölgesinde, salgında yakınları ölenler, önlemlerin geç alınması sebebiyle yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kovid-19'dan ölenlerin yakınlarının sosyal medyada kurduğu "Biz suçluyoruz (Noi denunceremo)" isimli oluşum, salgının büyük kayıplara yol açtığı Bergamo kentinde Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, 50 şikayet ve suç duyurusu dosyasını iletti. Ailelerin suç duyurusunun temelini ise yetkililerin salgının erken dönemlerinde yayılmayı önleyici tedbirleri almadığı iddiası oluşturuyor.

Oluşumun kurucularından Luca Fusco, basına yaptığı açıklamada, bugün 50 dosya sunduklarını, 150 kadar dosya daha teslim edecekleri bilgisini vererek, "Sadece Lombardiya’da değil, olanlar hakkında sorumluları belirlemek, adalete sahip olabilmek için hakikat arayışındayız." dedi.

Fusco, siyasi sorumluların olduğunu belirterek, "23 Şubat’tan 8 Mart’a kadar geçen 15 günlük sürede virüs, bizimle beraber dolaştı. Biz Bergamolular, seyahat ettik, işe gittik, yedik, içtik, toplandık, bu sırada virüs de bizimle sorunsuz şekilde dolaşıp yayıldı." diye konuştu.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Bergamolu savcıların, Başbakan Giuseppe Conte, Sağlık Bakanı Roberto Speranza ve İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese’yi de dinlemeyi planladığı ifade edildi. Aynı savcılar, daha önce Bergamo’nun içinde bulunduğu Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana ve Bölgesel Yönetimin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera'nın ifadelerine başvurmuştu.

Bu arada Başbakan Conte, akşam saatlerinde Başbakanlık çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bergamolu savcıların ifadesine başvuracak olmasına ilişkin haberlere değinen Conte, "Hiç endişeli değilim. Cuma günü Bergamolu savcıların sorularını yanıtlayacağım." şeklinde konuştu.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle salgının başladığı 21 Şubat’tan bu yana 34 bin 114 kişi öldü. Can kayıplarının 16 bin 349'u Lombardiya'da görüldü. Bergamo'da ölenlerin sayısının 3 bini aşkın olduğu belirtiliyor.

AA

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