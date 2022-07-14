"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İtalya'da yeni siyasi kriz: "Ülke, uçurumun eşiğinde''

14 Temmuz 2022, Perşembe 13:11
İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), hükümetin aileler ve işletmeler için hazırladığı ekonomik yardım paketinin parlamentodaki oylamasına katılmama kararı alması siyasi krize neden oldu.

Draghi Hükümeti'nin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine destek için hazırladığı ekonomik yardım paketine yönelik parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün yapılacak oylama öncesi İtalyan siyasetinde tansiyon yükseldi.

Söz konusu paketi, bir süredir eleştiren ve aileler için ayrılan desteği yeterli bulmayan M5S lideri Giuseppe Conte, parti grubuyla yaptığı görüşme sonrasında, Senato'daki oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

Draghi'den pakette bazı iyileştirmeler yapmasını istediklerini hatırlatan Conte, "Ülke, uçurumun eşiğinde. Biz, acil durumlar karşısında hükümete baskı yapan tek partiyiz. Farklı bir aşamaya geçmek lazım. Draghi'nin açıklamaları yeterli değil. Oylamaya katılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Conte, yapıcı katkı için diyaloğa açık oldukları mesajını verdi.

Conte'nin çıkışına, koalisyonun diğer ortaklarından tepki gecikmedi

Draghi Hükümeti’ni oluşturan partilerden Lig Partisi’nden yapılan ilk açıklamada, M5S’nin oylamaya katılmaması durumunda hükümetin parlamentodaki çoğunluğunu kaybedeceği belirtilerek, bu durumda sözün İtalyanlara verilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca Lig Partisi lideri Matteo Salvini ile hükümette yer alan Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin, krizi değerlendiren bir telefon görüşmesi yaptıkları, merkez sağ ittifak olarak birlikte hareket etmede mutabık oldukları bildirildi.

Bir diğer koalisyon ortağı Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta ise Draghi Hükümeti'nin, 2023'ün ilk yarısında sona erecek yasama dönemi sonuna kadar görevde kalması gerektiğini kaydetti.

M5S’den kısa süre önce ayrılarak kendi partisini kurma yolunu seçen ve mevcut hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Luigi Di Maio da savaşın olduğu bir dönemde hükümet krizine yol açanları, sorumsuz olmakla suçladı.

Kamuoyu yoklamalarında ilk sırada çıkan ana muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) lideri Giorgia Meloni ise Twitter'dan, "Savaş, pandemi, enflasyon, artan yoksulluk, yüksek faturalar, artan hammadde maliyetleri, enerji arzındaki riskler, gıda krizi ve bunların karşısında hareketsiz kalan, saray oyunlarıyla boğuşan 'en iyilerin hükümeti'. Derhal Seçim." paylaşımını yaptı.

Başbakan Draghi'nin atacağı adım bekleniyor

Conte'nin akşam saatlerindeki açıklaması sonrasında Başbakanlık'tan herhangi bir açıklama gelmedi.

Başbakan Draghi, 12 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, M5S'nin kendisine ilettiği 9 maddelik talep listesinin hükümetin gündemiyle uyumlu olduğunu belirtmiş ancak, hükümetin "ultimatomlarla" ilerleyemeyeceğini ifade etmişti.

Draghi, M5S'nin hükümetten çekilmesi halinde bundan sonraki gidişata karar verecek olan kişinin Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella olacağını da söylemişti.

Draghi, daha önce de Conte'nin partisi M5S olmadan hükümetinin devam etmeyeceğini, başka bir hükümete başkanlık etmeye istekli olmadığını kaydetmişti.

Conte'nin gece saatlerinde yaptığı açıklamadan sonra İtalyan siyasetinde Draghi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

İtalya'da erken seçim kararı alınmazsa genel seçimlerin 2023'ün ilk aylarında yapılması bekleniyor.

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Giuseppe Conte'nin teknokrat lider olarak başında bulunduğu koalisyon hükümetinin 26 Ocak 2021'de dağılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Draghi, 13 Şubat 2021'de çok sayıda partinin desteğiyle ulusal birlik koalisyonu adıyla anılacak hükümetini kurmuştu.

Draghi Hükümeti'nin önceliği, Kovid-19 salgınının yol açtığı sağlık ve ekonomik krizin etkileriyle mücadele etmek olmuş, buna bu yıl Ukrayna-Rusya savaşının sosyal ve ekonomik etkileri de eklenmişti.

AA

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BMGK: Libya'ya yaptırımlar Kasım 2023'e kadar devam edecek

    Lufthansa 2 bin uçuşu iptal etti

    İtalya'da yeni siyasi kriz: "Ülke, uçurumun eşiğinde''

    İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete vefat etti

    Suudi Arabistan umre sezonunun başladığını açıkladı

    Ukrayna'dan Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı

    Datça'daki yangın devam ediyor

    Avrupa Birliği Polis Teşkilatı terör raporunda PKK terörünü anlattı

    İngiltere'de yeni başbakanlık yolunda Rishi Sunak önde

    CENTCOM: DEAŞ'ın üst düzey elebaşlarından Mahnal al-Agal öldü

    Çeşme'de soğutma çalışmaları devam ediyor

    AKP ilk seçimde gider

    Evlat nöbetinde 1045. gün: Diyarbakır annelerinden çocuklarına bir çağrı daha

    Biden: Siyonist olman için Yahudi olmana gerek yok

    Mesut Özil, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı

    Datça'da son durum?

    Covid-19’da sert dalga başladı

    “Her şey Erdoğan için” noktasına geldik

    Konut fiyatlarında da Avrupa şampiyonuyuz

    Açlık sınırı 12 bin liradan az değil

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “YAŞ ihraçları yargıya açılsın” derken, geldiğimiz yer...
    Genel

    AKP ilk seçimde gider
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz izdüşümleri
    Ahmet BATTAL

    Devlet, memuru ve siyaset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Covid-19’da sert dalga başladı
    Faruk ÇAKIR

    İdareciler yanlış yolda
    Süleyman KÖSMENE

    Hak isminin ahirete delil olması
    Orhan Ali YILMAZ

    “Zü’l Cenâheyn” olabilmek...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.