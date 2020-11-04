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İtalya'da yeniden alarm zilleri çalıyor!

04 Kasım 2020, Çarşamba 21:11
​İtalya Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 30 bin 550 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat ayından bu yana virüse yakalanan kişi sayısı toplam 790 bin 377 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 443 bin 235'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 292'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da son 24 saatte 352 artarak, 39 bin 764'e çıktı.

Salgında iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 103 artarak 307 bin 378 oldu.

Yayılmanın önüne geçmek için yeni kısıtlayıcı tedbirler yarın devreye girecek

Başbakan Giuseppe Conte, imzaladığı başbakanlık kararnamesiyle, daha önce bazı bölgelerde uygulanmaya başlanan gece sokağa çıkma yasağını, yarından itibaren 22.00-05.00 saatleri arasında olmak üzere ülke geneline genişletti. 

Son kararname ile ülkedeki 20 bölge, salgında virüsün yayılma hızı ve hastane kapasitelerine bağlı olarak belirlenen risk seviyelerine göre; orta riskli (sarı), orta-yüksek riskli (turuncu) ve yüksek riskli (kırmızı) üç kategoride değerlendirilecek.

Buna göre, riskin yüksek olduğu kırmızı ve turuncu kategoride olan bölgelere, iş, sağlık ve eğitim haricindeki seyahatlere ve bölge içinde yer değiştirmelerine izin verilmeyecek. Ayrıca kırmızı kategorideki bölgelerde, gıda ürünleri, eczaneler ve büfeler haricindeki tüm perakende satış noktalarının faaliyetleri de durdurulacak. Yine bu bölgelerde yer alan tüm liselerde uzaktan eğitime geçilecek.

Sarı kategoride yer alan bölgelerde ise yeni getirilen sokağa çıkma yasağı dışında, daha önceki kararnamelerle ulusal düzeyde uygulamaya konulan kamu dairelerinde çalışanların akıllı uzaktan çalışma sistemine geçmesi, toplu taşımanın yüzde 50 kapasiteyle yapılması, müze ve sergilerin kapatılması, restoran-bar-kafe ve dondurmacıların 18.00'de masa servislerini sonlandırması gibi tedbirlere devam edilecek.

Yeni başbakanlık kararnamesiyle getirilen tedbirler, 3 Aralık'a kadar yürürlükte kalacak.

AA

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