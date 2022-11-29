İtalya'daki heyelanda arama çalışmaları devam ediyor

İtalya'nın Ischia Adası'nda 26 Kasım'da yaşanan heyelanda kaybolanları arama çalışmaları devam ederken, felakette hayatını kaybeden 8. kişinin de cansız bedeni bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen cumartesi günü aşırı yağış sonrasında meydana gelen toprak kaymasında ölen 15 yaşındaki Michele Monti’nin cesedi sabah saatlerinde tespit edildiği yerden çıkarıldı.

Böylece felakette ölenlerin sayısı 8’e ulaşırken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına itfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerince karada ve denizde devam ediliyor.

Bu arada, Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, La Stampa gazetesine verdiği demeçte, İtalya'daki yerleşim yerlerinin yüzde 94'ünün toprak kayması, sel ya da kıyı erozyonu riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Curcio, Ischia Adası'ndaki felaketin ardından durumun son derece karmaşık olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, Ischia Adası'ndaki felaketle kaçak yapılaşma konusu ülke gündemindeki yerini koruyor.

Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin'in kaçak yapılaşmaya izin veren belediye başkanlarının tutuklanması gerektiğini savunması, ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) ve belediye başkanları başta olmak üzere pek çok siyasinin tepkisini çekti. Muhalefet partileri, Fratin'i istifa etmeye çağırdı.

Ayrıca kaçak yapılaşmaya ilişkin tartışmalar sonrası savcılığın da olaya dair soruşturmasında buna ağırlık verdiği basına yansıdı.