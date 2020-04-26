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26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İtalya'dan ekonomik normalleşme sinyali

26 Nisan 2020, Pazar 17:11
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinde yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin inşaat, imalat gibi sektörler ile pek çok şirket için 4 Mayıs'tan itibaren gevşetilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa’da en çok can kaybının yaşandığı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 10 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere sıkı tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin La Repubblica gazetesine konuştu. 

Başbakan Conte, karantina tedbirlerinin sona ereceği tarihe işaret ederek, "Şu saatlerde imalat sanayinden inşaata kadar pek çok şirketin, 4 Mayıs’ta yeniden açılması için çalışıyoruz. Bu karantinayı daha fazla uzatamayız, ülkenin sosyo ekonomik dokusunda bozulma riski artar." ifadesini kullandı.

Daha önce bu hafta sonuna kadar kademeli yeniden açılış programını açıklayacağını duyuran Conte, bu planı gelecek hafta başında duyurmayı öngördüklerini aktardı.

Yeniden açılış koşulunun güvenlik protokolüyle belirlenen çok sıkı kurallara bağlı olacağını anlatan Conte, detaylı bir açılış planı sunacaklarını, bunda sosyal mesafe şartlarının en ince ayrıntısının yer alacağını belirtti.

Conte, "Bir konuya açıklık getireyim ki kuralların revize edilmesi, kurallardan vazgeçildiği anlamına gelmez." dedi.

Tam hareket özgürlüğüne daha var

Sokağa çıkma yasağının ne zaman gevşetileceği konusundaki bir soruya da Conte, "Henüz tam hareket özgürlüğünü geri getirecek bir durumda değiliz ama şu anda mevcut sıkı tedbirlerin gevşetilmesi üzerine çalışıyoruz. Zaten daha önce hemen herkesin özgür olmayacağını söylemiştim. Virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kontrol altına alınması adına tüm önlemleri alarak, herkesin daha fazla hareket etmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Conte, okulların yeniden açılışı için eylül ayını düşündüklerini açıklarken, uzaktan eğitimin ortalama olarak iyi gittiğini söyledi.

Anne ve babası çalışan çocuklar için ne düşündükleri sorulan Conte, hazırladıkları kararnamede evde çocukları olan ebeveynler için özel olağanüstü izin ve çocuk bakım ek ödeneği gibi desteklerin olacağını belirtti.

Başbakan, turizm sektörünün en fazla etkilenen sektör olduğunu, biriken zararlarını kendi başına çözme imkanı olmadığını dile getirirken, ilgili bakanlığın sektörü destekleyecek öneriler hazırladığını anlattı.

AA

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