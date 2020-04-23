"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İtalya İçişleri Bakanı: Normale dönüş zaman alacak

23 Nisan 2020, Perşembe 15:00
İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkı karantina tedbirlerinin uygulandığı ülkesinde normale dönüşün zaman alacağını belirtti.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Roma’daki Yabancı Basın Derneği mensubu gazetecilerin sorularını, video-konferans yöntemiyle cevapladı.

Lamorgese, 10 Mart’tan beri uygulanan karantina tedbirlerine halkın uyumu konusunda şu ana kadar yaklaşık 9 milyon kişinin kontrol edildiğini ve 223 bin 920 kişiye yaptırım uygulandığını ifade ederek, "İtalyanlar ilk zamanlar bu durumun ciddiyetini iyi anlamamışlardı ama hükümetin aldığı sıkı tedbirlere sonradan olumlu geri bildirimde bulundular." dedi.

"Kesinlikle, toplu taşımada ve ofislerde maske takmak zorunlu olacak"

İçişleri Bakanı, kademeli geçiş döneminde maske kullanımının nerelerde gerekli olup olmayacağını teyit etmeye çalıştıklarını belirterek, "Kesinlikle, toplu taşımada ve ofislerde maske takmak zorunlu olacak. Evde takıp takmamak kişinin kendisine kalıyor ama üretim tesislerinde ve toplu taşımada zorunlu olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Hayatın ne zaman normale döneceğine ilişkin soruya da Bakan, "Bu yeni bir yaşam stili. Bu durumdan kesin olarak çıkabilmemiz için bu koşullara faydalı olduğunu bilerek uymamız gerekiyor." cevabını verdi. 

Lamorgese,, yaşam stillerinin bir süreliğine değişmek zorunda olduğuna, normale döndükten sonra virüsün yeniden ortaya çıkmasının çok kötü olacağına işaret ederek, "Bu konuda son derece dikkatli ve sorumlu davranmalıyız. Normale dönmek biraz sürecek, hemen olmayacak. Şu anda üretim faaliyetlerinde kademeli açılış öngörüyoruz. Çünkü bu önemli." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göç ve Libya

Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmenlere ilişkin Kovid-19 tedbirlerini, ülkelerinde bu durum ortaya çıkmadan şubat ayı başında aldıklarını anlatan Lamorgese, "Ülkedeki sağlık koşulları normale dönünceye dek limanlar kapalı kalacak. Şu anda karantinada bekletilen (150’yi aşkın göçmen Palermo açıklarında bir feribotta karantinada) göçmenler ise bu sürenin sonunda AB’deki yeniden dağıtım anlaşmaları çerçevesinde diğer ülkelere dağıtılacak." dedi.

Göçmenlerin deniz yolunu tercih ettiklerinde gerçekten hem kendilerinin hem de çocuklarının hayatlarını riske ettiklerini kaydeden Lamorgese, "Libya Sahil Güvenlik Güçleri birçok hadisede yardıma koştu ve pek çoğunu kurtardı. Göçmenlerin çocuklarıyla birlikte denizde boğulmasından Libya Sahil Güvenlik Güçlerinin onları kurtarması iyi bir şey." diye konuştu.

Bir bakan olarak Libya’yı güvenli bir liman olarak görüp görmediği sorusu yöneltilen İçişleri Bakanı, "Hayır, orada savaş varken bu nasıl denilebilir. Çok zor bir durum var orada. Libya şu an güvenli bir liman demek imkansız bir şey." cevabını verdi.

Aile içi şiddete karşı akıllı telefona ihbar uygulaması

Karantina dolayısıyla aynı evi paylaşmak zorunda kalan ve şiddet gören kadınlar için bir dijital uygulamayı devreye aldıklarını anlatan Lamorgese, şunları kaydetti:

"Geçen yılın bu dönemine göre aile içi şiddet başvurusu yapanların oranı yüzde 20 daha az. Bunun temel nedeni; kadının şikayet edeceği kişinin yanından arayabilecek cesareti yok. Bunun için devreye soktuğumuz uygulamadaki yardım çığlığı tuşuna basması durumundaki en yakın güvenlik güçleri şikayetin yapıldığı adrese ulaşıyor."

Mafya gibi organize suç örgütlerinin, salgın nedeniyle ekonomi güçlük çeken çok sayıda insanın bu durumundan yararlanmak isteyebileceğine dikkati çeken Bakan Lamorgese, bunun önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi. 

AA

Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lufthansa devletlerden yardım isteyecek

    Mesut Özil'den ramazan mesajı

    Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

    DSÖ: Türkiye'deki vaka sayısı dengeleniyor

    6 aşının insan üzerinde klinik testleri başladı

    DSÖ uyardı: Afrika'da test sayısı artırılmalı

    Fransa'da sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs'ta bitecek

    Avustralya'nın Melbourne şehrinde akşam ezanları hoparlörden okunacak

    Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ve eşi taburcu edildi

    AB, İsrail'i 'ilhak' konusunda uyardı

    Zarif: ABD güçleri denizcilerimizi provoke ediyor

    ABD'de koronavirüs nedeniyle 1710 kişi daha öldü

    İngiltere'den ve Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür

    Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

    Merkel: Salgınla uzun süre yaşamak zorunda kalacağız

    İspanya'da koronavirüsü atlatan hasta sayısı 88 bini aştı

    İran'da ölü sayısı 5 bin 481'e yükseldi

    İtalya İçişleri Bakanı: Normale dönüş zaman alacak

    THY, özel uçuşunda ay-yıldızlı tamamlandı

    Bahreyn ve Tunus'ta da vakalar artıyor

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Felâket çığırtkanlıklarına dikkat!
    Genel

    Cezaevinde salgın yayılıyor
    Genel

    KHK’lıya bin liralık yardım da yok
    Genel

    30’lara döndük
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Abdurrahman AYDIN

    Harika bir duâ: Namaz tesbihâtı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    100. yılında TBMM
    Genel

    100 yıl sonra böyle mi olmalıydık?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâkimiyet Selâniklilerin eline geçti (1)
    Genel

    MAZLUMDER’den rapor: Hapishanelerde büyüyen çocuklar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.