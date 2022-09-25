"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

İtalya sandık başında

25 Eylül 2022, Pazar 12:00
İtalya'da parlamentonun yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.

Ülkede 50,8 milyon seçmeni ilgilendiren genel seçimlerde, sandıklar yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) açıldı.

Oy kullanma işlemi gece 23.00'e (TSİ 00.00) kadar sürecek.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek.

Sandık çıkış anketlerine göre, resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor.

Seçimde İtalyanlar, kendilerini 5 yıllığına temsil edecek 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirleyecek.

Bu arada, ülkede Sicilya Adası'nda yerel yönetimi belirlemek üzere bölgesel yönetim seçimleri de yapılıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcı Meloni favori

Ülkede seçim kanunu gereği son anketler, seçimden 15 gün önce yayımlanabiliyor.

En son 9 Eylül'de açıklanan anketlerde, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ilk sırada, Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) 2. sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi 3. sırada, eski başbakanlardan Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) 4. sırada, yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin başkanı olduğu merkez sağdan Forza Italia (FI) 5. sırada ve "Üçüncü kutup" adıyla kendini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) 6. sırada yer alıyordu.

Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa, Giorgia Meloni liderliğindeki FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki FI ile bazı küçük sağ partilerden oluşan sağ ittifakın iktidara gelmesi bekleniyor.

Ülkede, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek 2023'te yapılması gereken seçimlerin 25 Eylül'de yapılmasına karar vermişti.

AA

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fiona Kasırgası Kanada'nın Atlantik kıyılarında: 5 kişi öldü

    Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri beyaza büründü

    Malatya'daki feci kazada 6 kişi öldü

    Porto Riko'da 588 bin kişinin elektriği kesildi

    'Ukrayna’daki savaş uzun sürecek'

    Putin'den seferberlikten kaçanlara yönelik yeni adım

    6’lı masanın alternatifi yok

    Sosyal medya ‘doğru’ kullanılmalı

    Evden çalışma modeliyle 3-4 milyon kişi gider

    Borsa vurgununda 5.5 milyar dolar çaldılar

    Rusya’dan kaçış

    Gri pasaport davasında şok iddialar

    Özelleştirme şekerde fahiş fiyat artışına sebep oldu

    Üretici kazanamıyor - 1 kilogram süt karşılığında 800 gram yem alabiliyoruz

    Sıcaklıklar yeniden artıyor

    Masayı çatırdatamazlar

    AYM'ye bireysel başvuru sayısı yarım milyona yaklaştı

    Hindistan'da son 24 saatte 36 kişi yıldırım düşmesi ve yağışlar sebebiyle öldü

    Biden: Rusya'nın "sahte" referandumunu tanımayacağız

    8 ayda 10 milyon turist İstanbul'u ziyaret etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Ben hâkime hâkim demem...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Menfîliklerin çaresi müsbet hizmetler
    Genel

    6’lı masanın alternatifi yok
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Konut projesi seçim masrafı mı?
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Ben ekonomist değilim
    Rifat OKYAY

    Müslüman ve ahirzaman
    Mehmet KARA

    Yüzde 8 enflasyon tehdit de...
    Risale-i Nur'dan

    Devletin üç ayağı: Meclis, meşveret, hürriyet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.