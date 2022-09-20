İtalya seçime gidiyor

İtalya’da 25 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde halk, seçimlerin öne çıkan küresel ve güncel sorunlara çare üretip üretemeyeceği konusunda ümitsizlik yaşıyor.

COVID-19 salgınıyla önce sağlık krizi ardından ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan İtalya, salgının etkileri tam geçmeden başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın getirdiği yüksek enerji maliyetleri başta olmak üzere pek çok sıkıntının gölgesinde pazar günü seçime gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçim öncesinde başkent Roma caddelerinde İtalyan halkının nabzını tutuldu. Başkentin ünlü turistik mekanlarından İspanyol Merdivenleri yakınlarındaki gazete bayisi işleten Roberto, seçimlerden beklentisinin sorulması üzerine, “Beklentim yok çünkü ümitsizim. Kime oy kullanabilirim bilmiyorum. Herkes bir şeylere söz veriyor ama bu sözler asla gerçeğe dönüşmüyor. Gerçekten çok zor.” dedi. AA

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