İtalya ve Fransa'da son durum?

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 32 bin 955'e yükseldi.

Ülkede 3 ayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 2 bin 358'lik düşüşle 52 bin 942'ye geriledi.

Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 230 bin 555'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı da 397 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 677'lik artışla 144 bin 658'e çıktı.

Kovid-19’dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 78 artarak 32 bin 955'e yükseldi. Bugünle birlikte üst üste üçüncü günde, günlük ölü sayısı 100'ün altında kaldı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş de sürüyor. Dün 541 olan sayı, bugün 521'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 539 bin 927 test yapıldı.

Ülkede salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 22 oldu.

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Fransa'da ölenlerin sayısı 28 bin 530'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 28 bin 530'a çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 520 artışla 219 bin 957'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1555'i yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 264 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 48 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 718 artarak 65 bin 879'a yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 83 kişi ölürken, yaşlı bakımevlerindeki ölü sayısının güncellenmesiyle toplam can kaybı 28 bin 530'a çıktı.