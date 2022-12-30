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İzmir'deki vinç kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi kayıp

30 Aralık 2022, Cuma 20:00
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova'daki bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 4 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak yıkıldı. 2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

İşçilerin kaldığı konteynerlerde UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Olay yerinde inceleme yapan Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada kazanın 17.35 sıralarında vinç yükseltme çalışmaları sırasında olduğunu söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Bu kazada 2'si vinç operatörü, 2'si de işçilerden olmak üzere 4 vatandaşımızı kaybettik. Vincin arka ağırlığının düştüğü bir işçi yatakhanesi konteyneri var. Orada arama çalışmaları devam ediyor. Şu an itibarıyla kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız daha var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir ilave vinç daha temin edildi. O konteynerin üzerindeki enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. Umarım bundan sonra can kaybımız artmaz. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm İzmir'e geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."

Köşger, adli sürecin başladığını belirterek savcıların sahada incelemeler yaptığını, vefat eden vatandaşlarla ilgili adli sürecin tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Her türlü kanuni sürecin yürütüleceğini aktaran Köşger, "Her kimin kabahati varsa sonuna kadar gidilecek. Hak ettikleri cezayı alacaklar. Burası yapı denetim firması ve belediyenin kontrolü altında, o süreçlerde bir ihmal varsa değerlendirilecek." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı da kaza yerinde incelemede bulundu.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Fuat Oktay'dan vinç kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydan gelen patlamada ve İzmir'in Bornova ilçesinde bir inşaatta yaşanan vinç kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Aydın Nazilli'de meydana gelen patlamada ve İzmir Bornova'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her iki olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan, vinç kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de inşaatta yaşanan vinç kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Bozdağ, sosyal medya hesabından, İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta yaşanan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı vinç kazasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İzmir'de bir inşaat şantiyesindeki vinç parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar dilerim. İzmir'e ve İzmir'de yaşayanlara büyük geçmiş olsun. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kaza hakkında soruşturma başlatmıştır."

AA

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