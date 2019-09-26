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26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Jacques Chirac 86 yaşında öldü

26 Eylül 2019, Perşembe 12:05
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac 86 yaşında öldü.

Jacques Chirac'ın ailesinden yapılan açıklamada, 1995 ila 2007 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Chirac'ın evinde öldüğü belirtildi. 

Chirac'ın uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı da kaydedildi. 

Siyasi hayatına 1965'de Sainte-Fereole'de il genel meclis üyesi olarak başlayan Chirac, milletvekilliği yaptıktan sonra 1977'de Paris Belediye Başkanı olmuştu. 

Chirac, François Mitterrand Cumhurbaşkanlığı döneminde 1986'de başbakanlık görevine getirilmişti. 

1995'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen'e karşı kazanan Chirac, 12 yıl boyunca cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

AA

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