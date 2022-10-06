"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Japon Denizi'nde tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı

06 Ekim 2022, Perşembe 10:06
Japonya Savunma Bakanlığı ve Güney Kore Genelkurmayı, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

ABD, Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

 

Güney Kore Genelkurmayı, kısa menzilli iki balistik füzenin, Pyongyang yakınlarındaki Samsok bölgesinden yerel saatle 06.01 ve 06.23'te fırlatıldığını bildirdi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, azami biri 350 ve diğeri 800 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.

Füzelerin düştüğü Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) seyreden gemi ve uçaklarda hasar saptanmadığını kaydeden Bakan Hamada, Kuzey Kore'ye protesto notası verildiğini belirtti.

Denemeyi kınayan Japonya Başbakanı Kişida Fumio, son dönemde Pyongyang yönetiminin çok sayıda kayda geçen füze denemelerinin "kesinlikle kabul edilemeyeceğini" kaydetti.

Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi İşikane Kimihiro, son denemeyle Kuzey Kore'nin, "BM Güvenlik Konseyinin eylemsizliğini avantaja dönüştürdüğünü" gösterdiğini söyledi.

Son füzenin, ABD'nin nükleer güçle çalışan Ronald Reagan uçak gemisinin, Güney Kore ile ortak tatbikat için bölgeye yeniden konuşlandırılması sonrasında fırlatılması dikkati çekti.

Kuzey Kore, son 12 günde 6. denemesini gerçekleştirdi. 4 Ekim'de balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

Azami 1000 kilometre irtifaya ulaşan ve 4 bin 600 kilometre seyreden füzenin olası tehdidine karşı, bölgedeki Japon halkına yönelik, binalardan ayrılmamaları uyarısı yapılmıştı.

2022 başından beri Pyongyang yönetiminin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek, 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

AA

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Onlarca Yahudi, 5 Filistinliye saldırdı

    Zelenskiy: Zor bir kış olacak

    İran'daki depremde yaralı sayısı 1127'ye yükseldi

    THY uçağının inişi sırasında lastiği patladı

    Japon Denizi'nde tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore iki balistik füze daha fırlattı

    İran'daki depremde 50 ev yıkıldı, 528 kişi yaralandı

    Fransa'da sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı kalabilir

    Tek tabutta defnedilecekler...

    Seçim öncesi hedef herkesi susturmak

    Ampute Milli Takımı Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin tartışmalı yeni adım

    Katar tezkeresi kabul edildi

    Keyfî bir suç uyduruluyor

    Dezenformasyon bahane, istibdat düzeni şahane

    Başörtüsü yasağı bir daha yaşanmasın

    Kimin gazeteci olduğuna bürokratlar karar verecek

    Artık işimiz daha zor

    Şimdi de zorunlu emeklilik dayatması

    'Twitter dahi kapanabilir'

    PTT Genel Müdürlüğü’nden ayrımcılık iddiası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezber bozan hamle
    Genel

    Tek tabutta defnedilecekler...
    Ahmet BATTAL

    Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    En büyük tesellinin tecelli ettiği gece
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük zikirlerimiz sevap kazandırır mı?
    Risale-i Nur'dan

    Zat-ı Ahmediye’nin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti
    Genel

    Seçim öncesi hedef herkesi susturmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tecrübe ile sağlıklı beslenme

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.