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9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Japon firmalara ‘Uygur’ çağrısı

09 Nisan 2021, Cuma 18:00
JAPON FİRMALARA, “UYGUR TÜRKLERİNİ ZORLA ÇALIŞTIRAN FABRİKALARLA İRTİBATINIZI SORUŞTURUN” ÇAĞRISI YAPILDI.

Japonya’da Uygur Türkleri Japon firmalardan, Çin’deki işletmelerinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde zorla çalıştırılan Uygur Türklerinden menfaat elde eden fabrikalarla muhtemel irtibatlarını soruşturmasını talep etti. Japonya Uygur Federasyonu ile Tokyo’daki insan hakları örgütlerinden Human Rights Now (HRN) yayımladığı ortak açıklamada, Japon firmalara, “Uygur Türklerini zorla çalıştıran fabrikalarla irtibatınızı soruşturun” çağrısı yapıldı. Açıklamada, Japon firmalardan, özerk bölgede zorla çalıştırılan Uygur Türklerinden menfaat elde eden fabrikalarla irtibatı soruşturmaları ve bulunması halinde bu fabrikalarda ticari ilişkileri askıya almaları talep edildi. Federasyon, yazılı talebin Japon elektronik şirketleri Sony ile Toshiba dahil 14 Japon firmaya gönderildiğini açıkladı.

 

AA

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