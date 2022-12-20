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20 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Japonların %64,9’u savunma için vergi artışına karşı

20 Aralık 2022, Salı 01:51
2 bin 700’ü aşkın kişinin yer aldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 64,9’u savunma harcamalarının finanse edilmesi için vergilerin artırılması politikasına karşı olduğunu belirtti.

Japonya’da yapılan bir araştırma, halkın yaklaşık yüzde 65’inin, savunma harcamalarının finansmanı için vergilerin artırılması yönündeki hükümet politikasına karşı olduğunu ortaya koydu.

Resmi Kyodo ajansı, hafta sonu Başbakan Kişida Fumio hükümetinin, ulusal savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla vergi artırımı programının kamuoyundaki yansımalarını araştırdı. 2 bin 700’ü aşkın kişinin yer aldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 64,9’u savunma harcamalarının finanse edilmesi için vergilerin artırılması politikasına karşı olduğunu belirtti.

Araştırmada, hükümetin geçen hafta içi açıkladığı yeni güvenlik stratejisinde Japonya’ya acil durumda “düşman üslerinin vurulmasını sağlayacak karşı saldırı kapasitesine” bakışları soruldu. Katılımcıların yüzde 50,3’ü yeni açıklanan stratejiyi onayladığını ifade etti.

AA

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