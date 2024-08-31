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31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Japonya, Çin'i protesto etti

31 Ağustos 2024, Cumartesi 18:12
Japonya, Çin'e ait bir araştırma gemisinin Kagoşima bölgesi yakınlarındaki kara sularına girmesini protesto ettiğini bildirdi.

Açıklamada, geminin Kagoşima bölgesi yakınlarındaki kara sularına girmesine ilişkin "Japonya, toprak ve sularını savunacaktır." ifadesi yer aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da diplomatik kanallar aracılığıyla olay sonrası Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine "protesto ve güçlü endişelerinin iletildiği" aktarıldı.

Japonya, ilk kez bir Çin askeri uçağının, hava sahasını ihlal ettiğini bildirmişti

Japonya Savunma Bakanlığından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Tokyo yönetimi, ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Japon savaş uçaklarının uçağa karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

AA

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