"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Japonya'da 370 bin kişi için tahliye çağrısı

09 Temmuz 2023, Pazar 12:06
Japonya'nın batısındaki Şimane eyaletinde, aşırı yağışlar sonrası 370 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

Yağış nedeniyle eyaletteki İzumo kentinde farklı noktalarda toplamda 15 toprak kayması yaşandı. Kent genelinde 20 bölge ise nehir taşkınlarından olumsuz etkilendi.

Yerel belediye açıklamasına göre taşkınlar sonucu otoyollara erişimin kesilmesi nedeniyle İzumo kentinde 4 bölgenin merkezle irtibatı koptu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Şimane eyaletinde lokal sağanakların sıklaşması sonrası halka yönelik çağrılarını güncelledi.

Şimane eyaleti genelinde 370 bin kişinin tahliyesi istendi. Ajans toprak kayması ve taşkınların sürebileceğine yönelik uyarılarını sürdürdü.

Ülkenin Kyuşu bölgesindeki farklı kentlerde ise hafta başında şiddetli yağışlar sonucu 360 kişinin tahliyesi talep edilmişti.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu mayıs sonundan, temmuz ortasına dek sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 351
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Antalya'da işitme engelli vatandaş, insansız can kurtaran robotu tarafından kurtarıldı

    Japonya'da 370 bin kişi için tahliye çağrısı

    Erzincan'da minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı

    Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan

    Gaziantep'te 25 kişinin öldüğü apartmanda yönetmeliğe uyulmadığı tespit edildi

    11 şehir için "turuncu kod"lu uyarı

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'

    Gazeteciler: Endişeliyiz

    Emekli sahipsiz kaldı

    İstanbul’da ekmek 8 TL oldu

    Kemeri önce siz sıkın

    Bedava doğalgaz da ek bütçeye gerekçe oldu

    Yasaklama değil, sınırlama gerekli

    Çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlaller yaşanıyor

    Güneydoğu kavruldu

    Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor

    ''SUV'' ilgisi gittikçe büyüyor

    Şile'deki selden helikopterle kurtarıldılar

    Hayalet ağları deniz canlılarına zarar veriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Göç kervanına son katılanlar
    Mehmet KARA

    Meclis’te bir garip böcek olayı
    Adnan NACİR

    SağanAK
    Genel

    Emekli sahipsiz kaldı
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa öğretmenin arayışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    11 şehir için "turuncu kod"lu uyarı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Şeytan deyince ne aklınıza geliyorsa, sizin şeytanınız odur
    Ahmet BATTAL

    Sosyal hayatı anlamak ve anlamlandırmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.