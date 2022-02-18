Japonya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi eyaleti açıklarında yerel saatle 11.55'te ve 50 kilometre derinlikte 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı. AA

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.