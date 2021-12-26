Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneydeki Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adaları'nda yerel saatle 17.26'da ve 40 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı. AA

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