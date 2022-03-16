"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

16 Mart 2022, Çarşamba 20:22
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunami" uyarısı yaptı.

Başbakan Kişida Fumio, Twitter'dan kıyı eyaletleri için verilen tsunami uyarısına dikkati çekerek halka gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Bölge genelinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi, Başbakanlıkta acil durum merkezi kuruldu.

Japan Railways East firmasının işlettiği Tohoku, Yamagata, Akita, Hokuriku ve Joetsu kapsamlı demir yolu seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Tokyo Electric Power (TEPCO) işletimindeki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde olası anormal bir durumun henüz araştırıldığı bildirildi.

Kıyı eyaleti İbaraki'de, Japan Atomic Power (JAPCO) işletimindeki Tokai Dai-ni nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

    Ticaret Bakanlığı çimento sektörüyle ilgili inceleme başlattı

    Millet İttifakı arayı açıyor

    11 yıllık Suriye krizi hala çözüme kavuşamadı ve kavuşacak gibi de gözükmüyor...

    Kendi kazdıkları kuyuya düşecekler

    Yeni yuvası karakol oldu

    Putin'e savaş suçu soruşturulması tasarısı ABD Senatosunda onaylandı

    Kuleba'dan AKPM'ye: 2014'te yapılması gerekiyordu

    Rusya, 25 yıldır üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden ayrılmanın eşiğinde

    Rusya-Ukrayna görüşmeleri sürüyor

    Rusya, Kiev'e yönelik saldırılarını artırdı

    Güney Kore: Kuzey Kore "başarısız" balistik füze denemesi yaptı

    Peru'da heyelan: 80 ev toprak altında kaldı

    İsrail İç Güvenlik Bakanı: Parlamento üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişi kısıtlansın

    Zelenskiy: Rusya bu savaştan büyük utanç içinde çıkacak

    İkinci elde son durum?

    Galatasaray, 'Kupa 2'deki 92. randevusunda Barcelona'yı elemek istiyor

    Ukrayna: Rus ordusunun yüzde 40 kadarı tamamen yok edildi veya savaş kabiliyetini kaybetti

    Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesine ilişkin Rusya'dan açıklama

    Seçim mühendisliği iktidarı kurtarmaz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Saray rejiminde hukuka dönülebilir mi?
    Genel

    Cumhur İttifakı biterse sürpriz olmaz
    Mehmet KOVANCI

    BERAT GECESİ
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Rubikon’u geçmek
    Genel

    Seçim mühendisliği iktidarı kurtarmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Adem âlemleri nelerdir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdata hepimiz karşı çıkmayacak mıyız?
    Risale-i Nur'dan

    Harbi idame ve sulhu reddetmek neyi gösterir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.