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11 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Japonya'da Abe Şinzo suikastının gölgesinde Danışman Meclisi seçimleri sonuçlandı

11 Temmuz 2022, Pazartesi
Eski Başbakan Abe Şinzo suikastının gölgesinde, Danışman Meclisi (Sangiin) olağan milletvekili seçimi için bugün sandık başına giden Japonya'da Liberal Demokrat Parti (LDP) seçimden zaferle çıktı.

Kyodo News'in haberine göre, Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki LDP ile ortağı Komeito, 125 sandalyenin 70'inden fazlasını kazandı.

 

Böylece iktidar bloku 248 üyeli parlamento üst meclisinde çoğunluğu elinde tuttu ve 1947 Anayasası'nın gözden geçirilmesi için gereken 166 sandalyelik barajı ilk kez aştı.

LDP'nin zaferiyle Başbakan Kişida'nın, göreve geldiği 2021 seçimindeki yetkisi pekişmiş oldu.

Mecliste Anayasal Demokrat Partinin (CDP) sandalye sayısı ise 20'nin altına düştü.

Kişida ve üst düzey parti yöneticileri, Tokyo'daki LDP merkezinde 8 Temmuz’da öldürülen Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Abe için sessizce dua etti.

Kişida, Abe'nin öldürülmesiyle ilgili, "Demokrasinin temeli olan seçime şiddet yoluyla meydan okundu. Seçimin gerçekleşmesi büyük anlam taşıyor. Demokrasiyi korumak için çok çalışmaya devam edeceğim." dedi.

Anayasa değişikliği planlarını ilerleteceğine söz veren Kişida, "Somut değişiklik önerisinin derlenebilmesi için anayasa üzerindeki meclis tartışmasını daha da derinleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Japon seçmen bugün sandık başına gitmişti

Her 3 yılda bir düzenlenen ve Sangiin'deki 248 koltuğun yarısının geleceğini belirleyen seçim için Japon seçmenler bugün sandık başına gitmişti.

6 yıllık dönemde görev yapmak için yarışacak milletvekili adaylarının oylaması yerel saat ile 20.00'de sona ermişti.

10 Temmuz seçimleri sonrası 2025'e kadar ulusal seçim düzenlenmeyecek.

Eski Japonya Başbakanı Abe, silahlı saldırıda öldü

Abe, 8 Temmuz'da, Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu.

Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.

AA

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