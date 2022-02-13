Japonya'da kısmi OHAL devam edecek

Japonya hükümeti Kovid-19 ile mücadelede uyguladığı kısmi olağanüstü hali (OHAL) 13 eyalette 6 Mart'a kadar uzatma kararı aldı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a karşı uygulanan kısmi OHAL'i uzattıklarını açıkladı. Kararı, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesiyle aldıklarını kaydeden Kişida, kısmi OHAL'in "bir seviyeye kadar işe yaradığını" bildirdi. Japon Başbakan, yükseliş eğilimini koruyan vaka seyrinin "güvenli olmaktan uzak" olduğunu, sosyo-ekonomik faaliyetleri sekteye uğratabileceğini söyledi. Yeni kararla üç haftalığına uzatılan kısmi OHAL başkent Tokyo dahil 13 eyalette 6 Mart'a dek yürürlükte kalacak. Kısmi OHAL, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halktan eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilme yetkisini veriyor. Japonya’da vaka sayısı 3 milyon 849 bin 549’a, virüse bağlı can kaybı sayısı 20 bin 250’ye yükseldi. Ülke genelinde 1352 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor. AA

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