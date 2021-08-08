Japonya'da Mirinae ve Lupit tayfunları alarmı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Pasifik Okyanusu'nda 108 kilometre hızla ilerleyen Mirinae tayfununun başkent Tokyo'yu etkisi altına alacağını bildirdi. JMA, ülkenin güneybatısından giriş yapması beklenen Lupit tayfununun da Kyuşu bölge eyaletlerini etkileyeceğini belirtti.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre JMA, Tokyo dahil tüm Kanto-Koşin bölgesi ile Kyuşu eyaletlerinde etkisini gösterecek tayfunlara karşı halka tedbirli olunması çağrısı yaptı. Kyodo ajansına göre de yerel idareler, tayfunların neden olacağı aşırı yağış, nehir taşkınları ve heyelanlara karşı gerekli önlemleri aldı. AA

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