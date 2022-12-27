Japonya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

Japonya'nın farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, Japonya aralık ayı ortasından bu yana ülkenin kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışından olumsuz etkilendi. Yangın ve Afet İdare Ajansı (Shobocho) açıklamasına göre, yoğun kar yağışları kaynaklı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 17'ye, yaralananların sayısı ise 93'e yükseldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde birçok bölgede kar kalınlığının, mevsim normallerinin 3 kat üstüne çıktığını bildirdi. Ulusal basındaki haberlere göre yoğun yağış nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor. AA

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