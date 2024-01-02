Japonya'da yanan uçakta bulunan yolcu ve mürettebat tahliye edildi

Japon yayın kuruluşu NHK, başkent Tokyo'da Haneda Havalimanı pistinde yanan yolcu uçağında bulunan 379 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.

Japonya'daki depremde 48 kişi öldü Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın, pistte taksi yaptığı sırada motor kısmında meydana gelen patlama akabinde yangın çıktığı yer alıyor. Öte yandan uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar da görüntülere yansıdı. Uçağın, Shin Chitose Havalimanı'ndan, Haneda'ya sefer düzenlediği belirtildi. Söndürme çalışmaları sürüyor Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda pistteki bir uçakta yangın çıktığı bildirilmişti. Yerel basındaki haberlerde, Haneda Havalimanı pistindeki Japan Airlines'a ait bir uçakta yangın çıktığı kaydedilmiş, yangının nedeninin uçağın motorunun yerle temas etmesi olabileceği belirtilmişti. Uçaktaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yetkililer, sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişiden 1'inin yaralı bir şekilde kaçmayı başardığını, 5'inin ise akıbetinin henüz bilinmediğini duyurdu. Öte yandan olay nedeniyle Haneda Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatıldı. THY uçağı Tokyo'da pistte yanan uçak nedeniyle Narita'ya yönlendirildi Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Tokyo seferini yapan tarifeli uçağı, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda piste yanan uçak nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi. Pistte Japan Airlines'a ait bir uçakta çıkan yangın nedeniyle Haneda Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Bu nedenle THY'nin İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda arasında sefer yapan "TK198" sefer sayılı yolcu uçağı Narita Havalimanı'na yönlendirildi. AA

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