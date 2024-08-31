"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Japonya'dan 2 milyar dolarlık savunma adımı

31 Ağustos 2024, Cumartesi 11:05
Japonya, gemi ve askeri alanlarını takip edebilmek amacıyla 2 milyar dolar değerinde savunma uydu ağı oluşturmayı planlıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Japonya'nın 26 Ağustos'ta hava sahasının ilk kez Çin askeri uçağı tarafından ihlal edildiğini açıklamasının ardından, Savunma Bakanlığı, uydu ağı projesini hayata geçirmek için planlamalar yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, projeye yatırım yapılması ve yönetilmesi için şirketlerin görevlendirilmesinin planlandığı, proje kapsamında ayrılması planlanan 2 milyar dolarlık bir bütçeyle uyduların 2028'de faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Uyduların alçak irtifa yörüngesine fırlatılacağına işaret edilen açıklamada, hedeflerin takibinde uyum içerisinde faaliyet göstermelerinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, proje kapsamında kaç adet uydunun fırlatılmasının planlandığı belirtilmezken Bakanlık yetkilisi uyduların gemi ve askeri alanları takip etmek için kullanılacağını aktardı.

Japonya Hava Kuvvetlerinden emekli general Haruhiko Kataoka ise uyduların Japonya'ya "her seferinde ABD'den yardım istemek" yerine bağımsız bir hedefleme kabiliyeti sunacağını söyleyerek "Bilgi paylaşımının zamanında gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda endişeleneceğimiz durumlar olacak." ifadelerini kullandı.

Japonya, ilk kez bir Çin askeri uçağının, hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi

Tokyo yönetimi, 26 Ağustos'ta ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal ettiğini bildirmişti.

Japon savaş uçaklarının uçağa karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, "Çin askeri uçağı herhangi bir ülkenin hava sahasına girme niyeti taşımamaktadır." ifadesini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Filistinlilerin sessizce ölmelerini istiyorlar"

    İngiltere'deki sağlık çalışanlarından Gazze'deki meslektaşlarına destek

    Brezilya X'e erişimi yasakladı

    Meteorolojiden Marmara Bölgesi'ne gök gürültülü sağanak uyarısı

    AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımları 43 milyar avroyu aştı

    Japonya'dan 2 milyar dolarlık savunma adımı

    İnsanlık duygumuza ne oldu?

    İlkokula başlama masrafı yüzde 200 arttı

    Elektronik sigara akciğer ve beyin hasarına yol açıyor

    Batı Şeria’ya son yirmi yılın en büyük saldırısı

    Rekor faiz yükü

    Asgari ücretle geçim zor

    Toplumun her kesiminden iktidara tepki var

    Taksi şoförleri artık yolcu seçemeyecek

    Hani devletin cebinden 1 kuruş çıkmayacaktı?

    Ürettikçe batıyoruz - Çiftçiliği bırakmak zorunda kalacağız

    Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3 golle geçti

    Dünya, İsrail’in suçlarını görmeli

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrailli iki bakana yaptırım uygulanmasını önerdim

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Mevcudiyetinizi ittihadla gösterin”
    Zeynep ÇAKIR

    Eyvah dünyaya rezil olduk
    Cevher İLHAN

    Çöküşün sorumlusu kim?
    M. Ali KAYA

    Risale-i Nur atıflı Kur’ân meali
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kendimize çekidüzen vermeliyiz!” demek kâfi mi?
    Risale-i Nur'dan

    Mevcudat içinde insanın ehemmiyetli bir vazifesi var
    Ali HAKKOYMAZ

    “Safderunlar cemaati” - Ân diyarı (66)
    H. Muharrem OKUR

    Yeniden demokrasi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.