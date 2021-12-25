Japonya’dan Kovid-19 hapına kullanım onayı

Japonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19’a karşı ağız yoluyla kullanılacak “Molnupiravir” ilâcına ülke içi kullanım izni verdi.

5 günde 2 defa ağızdan alınacak Buna göre, hafif semptom gösteren 18 yaş ve üstü hastaların, ilâcı 5 gün boyunca günde iki kez kullanımının yolu açıldı. Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, ülke geneli sağlık kuruluşlarına ilâcın sevkiyatının hafta başında başlayacağını açıkladı. Japonya hükümeti 1,6 milyon doz “Molnupiravir” ilâcının tedariki için daha önce Amerikalı firma ile anlaşmaya varmıştı. Merck firması Kovid-19’a karşı geliştirdiği ilâca âcil kullanım onayı verilmesi için bu ay başında bakanlığa başvurmuştu. Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti. AA

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