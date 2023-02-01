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1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Japonya, kardan elektrik üretecek

01 Şubat 2023, Çarşamba 17:31
Japonya’nın kuzeydoğusunda bir şehirde, yenilenebilir enerji tedariki için kardan elektrik üretimi araştırması başlatıldı.

Şiddetli kar yağışlarının yaşandığı Aomori kentinde, kar küreme araçları ve kamyonlarla toplanan büyük miktarda kar, denize boşaltılıyor. Mart 2022’de sona eren mali yılda, kent geneli kar küreme ve boşaltım faaliyetlerinin masrafları 5,9 milyar yene (44,6 milyon dolar) yükseldi.

Yeni sektör oluşabilir

Kyodo ajansının haberine göre, şehir yetkilisi açıklamasında, “Kar, problem olarak görülür ancak bunu faydalı kullanıma çevirebiliriz” dedi. Tokyo’daki “University of Electro-Communications” ile yerel bilişim firması Forte Co. fazlalık kardan faydalanarak enerji üretimi için el ele verdi. Bu çerçevede hizmet dışı bir ilkokulun havuzunda biriken kar ile çevredeki havanın sıcaklık farkından faydalanarak elektrik üretimini fizibilitesi araştırıldı. Depolanan karla soğutulan sıvının, çevredeki ortam havasının ısısıyla buharlaştırılmasından üretilecek enerjiyle, türbin harekete geçirilecek. Proje kapsamında biriken karları soğuk tutması için bir havuzun içine yalıtım malzemeleri yerleştirildi. Firma yetkilisi Kasai Jun, projeye yönelik, “Yoğun kar yağışlı bölgeye özgü yenilenebilir bir enerji kaynağı. Ayrıca yeni sektör oluşmasına yol açabilir” dedi.

 

AA

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