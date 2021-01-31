"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Japonya Kovid-19 OHAL'ini uzatacak

31 Ocak 2021, Pazar 12:03
Japonya'da Kovid-19'a karşı 11 eyalette uygulanan OHAL'in bir ay süreyle uzatılacağı bildirildi.

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şubatın ilk hafta sonunda sona ermesi beklenen olağanüstü halin (OHAL) bir ay süreyle uzatılacak.

Başbakan Suga Yoşihide’nin yakın çalışma ekibine, bölgelerde "bir süre daha vaka seyrinin gözlemleneceğini" aktardığı ve ardından OHAL'in bazı eyaletlerde uzatılmasına yönelik talimat vereceği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düşüş trendi göstermediği başkent Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ile Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil toplam 8 eyalette OHAL şubat sonuna uzatılacak.

Toçigi’de OHAL kaldırılacak

Hükümetin, vakalarının artış trendini kaybettiği Toçigi’de şubatın ilk hafta sonunda OHAL’i kaldıracağı, Aiçi ile Gifu’da ise yeterli vaka düşüş oranı hedefinin yakalanmasını bekleyeceği belirtildi.

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi’nin, OHAL'in kapsamına ilişkin hükümete bağlı Kovid-19 danışman heyet ile görüşeceğini söyledi.

Heyetin kamuoyuna duyuracağı tavsiye kararı sonrası, hükümetin gelecek hafta içinde OHAL'i uzattığını duyurması bekleniyor.

Kovid-19 vaka sayısı 388 bin 15’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 701’e yükseldi.

Vakalar Tokyo’da 99 bin 208’e, Osaka’da 43 bin 508’e, Kanagawa’da 40 bin 371’e, Saitama’da 24 bin 946’ya, Aiçi’de 23 bin 926’ya, Çiba’da 22 bin 89’a, Hokkaido’da 17 bin 342’ye, Hyogo’da 16 bin 357’ye, Fukuoka’da 16 bin 49'a, Kyoto’da 8 bin 371’e çıktı.

AA

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de 6 bin 562 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Rusya'da protestolar devam ediyor

    'Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı'

    Cemil Çiçek: AİHM ve AYM kararları uygulanmalı

    Azez ve Bab'daki terör saldırılarında ağır bilanço!

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Rusya'daki gösterilerde 1643 kişi gözaltına alındı: Aralarında Navalnıy'ın eşi de var

    Meteoroloji'den fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı!

    ABD'de yaşanan son ırkçılık rezaletine tepki yağıyor!

    Dünya genelinde 74 milyon kişi sağlığına kavuştu

    Libya'nın geçici yönetimi için adayların isimleri açıklandı

    10 ile kar uyarısı

    Rusya'da Navalnıy alarmı

    Hamsi yasağı işe yaradı

    Türkiye genelindeki uygulamalarda 2475 kişi yakalandı

    'Zamların sorumlusu hükümet'

    Basının yüzde 90’ı iktidar kontrolünde

    “Guantanamo’yu kapat”

    Kargoda fiyat kargaşası

    'Tedbirlere uyalım, üçüncü zirveyi yaşamayalım'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Doğum sancısı
    Adnan NACİR

    “Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla...”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Nursimangül: Dünya neyi bekliyor?
    Ahmet BATTAL

    Denetim ve devlet
    Faruk ÇAKIR

    Zamların sorumlusu kim?
    İhvan Yıldız

    Ölüm sekeratından evvel, uyanmak
    Risale-i Nur'dan

    Gayr-i meşrû lezzetlere aldanıp, taklit etme
    Ali ATAÇ

    Kimse aklını başörtüsü türban farkına takmasın
    Genel

    'Zamların sorumlusu hükümet'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.